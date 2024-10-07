陶藝家邱永豐自創「永皴燒」 台中葫蘆墩文化中心展出至11/3

陶藝家邱永豐自創「永皴燒」，作品《烏山》如生態浩劫後倖存的大地，讓人們反思自省對環境保護的重視。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕陶藝家邱永豐自創「永皴燒」，以香灰、礦物、石塊、枝葉等多元媒材，形塑水墨畫群山意境的視覺紋理，有蒼涼寂寥的壯濶山景及與世無爭、靜看歲月流轉的荒漠大地，涵蘊綠色永續的理念、環保意識及對自然環境的反思。其作品即日起至11月3日，在台中市葫蘆墩文化中心展出。

葫蘆墩文化中心表示，邱永豐的另一半是知名水彩畫家郭心漪，兩人山水合鳴，共創藝術領域的高峰。邱永豐投入生活陶藝創作20年，自觀察刀削蘋果皮的螺旋形狀啟發，發展出獨具特色的皴塑風格符碼，並以姓名的「永」與水墨山水技法的「皴」命名「永皴燒」，同時意味歲月長久。

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邱永豐運用香灰、礦物進行陶板染色，以落葉、樹枝、石塊印壓出自然紋理的大地拓痕，透過泥條環繞堆疊、轉盤迴圈，泥線層積成片，以獨特的永皴成型技法形塑自然斑駁地表、氣勢雄渾的群山意象。

邱永豐表示，「行山，從穿越群山的路途、走過時空流轉的內在風景，就是一次次生命歷程修練、觀照的過程。」他將生命歷程揉入荒寒寂然的山貌，創新美學經驗呈現的《行山系列》屢屢獲獎，細賞中領悟萬有之生機。作品《雪山行》、《烏山》參差羅列的層山疊嶺閃爍砂礫的色澤，有如末世啟示錄般，經過生態浩劫後倖存的大地，讓人們反思自省對環境保護的重視，建立永續綠意與盎然生機的美好家園。

邱永豐自創「永皴燒」，以香灰、礦物、石塊、枝葉等多元媒材，形塑水墨畫群山意境的視覺紋理。（記者歐素美攝）邱永豐作品《雪山行》。（記者歐素美攝）

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