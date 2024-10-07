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慶雙十 藝術家積吶虹光攝影展傳遞愛與和平

2024/10/07 14:23

「TW 愛與和平 青天白日滿地『虹』心球與攝影之旅」展，在梧棲童綜合醫院地下1樓轉角藝術空間展出。（記者歐素美攝）「TW 愛與和平 青天白日滿地『虹』心球與攝影之旅」展，在梧棲童綜合醫院地下1樓轉角藝術空間展出。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕雙十節即將到來，台中市梧棲童綜合醫院地下1樓轉角藝術空間，舉辦「TW 愛與和平 青天白日滿地『虹』心球與攝影之旅」展，由藝術家積吶虹光（Gina Hong Guang）精心創作的30幅藝術作品，以「愛與和平」為主題，融合藝術與攝影，通過柔和的色彩和獨特的構圖，傳達了愛與和平的重要訊息，並呼籲人們在繁忙的生活中應尋找內心的平靜與和諧。

藝術家積吶虹光本名陳怡君，是一名藝術家、設計師監策展人，曾榮獲澳門國際藝術學院新進博覽會、美國Pratt平面設計獎、國際版畫素描雙年展，作品並典藏於國立台灣美術館等。

她以獨特的視角，試圖捕捉「虹」最動人的瞬間，這些作品不僅展現了對美的追求，更傳達了對和平與愛的深刻體驗，每一幅攝影作品都彷彿在講述一個動人的故事，引領觀眾走進一個充滿情感與思考的世界。

積吶虹光並以壓克力顏料精心繪製「虹心球」，觀賞者可以在展覽空間中自由穿梭，感受虹心球與空間所交織的對話，並在此過程中找到內心的寧靜與喜悅。

「TW 愛與和平 青天白日滿地『虹』心球與攝影之旅」展，即日起至10月24日在童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間展出，童綜合醫院盼藉此讓病患與民眾進入一個充滿愛與和平的世界，體驗藝術與攝影的無限魅力，共同感受這場視覺與心靈的雙重饗宴。

藝術家積吶虹光（Gina Hong Guang）的作品。（記者歐素美攝）藝術家積吶虹光（Gina Hong Guang）的作品。（記者歐素美攝）

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