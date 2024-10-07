基隆山海藝術節雙十國慶登場 500架無人機表演超壯觀

基隆市將在10月10日山海藝術節，邀請台灣知名劇團與相聲瓦舍帶來精采表演。（基隆市文化觀光局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕〔記者陳奕劭／基隆報導〕光輝十月，基隆市政府將在10月10日至12日在國門廣場舉辦「2024山海藝術節」，邀請相聲瓦舍、知名劇團到基隆同歡，推出12檔藝文表演節目，10月10日晚間還有國慶無人機表演，500架無人機將帶來精采表演，慶祝中華民國生日快樂。

文化觀光局長江亭玫表示，此次禮聘萬花筒劇團、夢想成真魔術劇團、臺灣特技團、小青蛙劇團、創造焦點、特技空間、天馬戲創作劇團、虎劇團、森林劇落、蘋果劇團等台灣知名劇團與基隆城市音樂大使許哲誠等人，10月10日至12日連三天將在基隆國門廣場帶來魔術、馬戲特技、雜耍、扯鈴、親子劇、台語音樂劇與鋼琴演奏等表演，相聲瓦舍將在基隆表演藝術中心演藝廳特別演出，免票自由入場。

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江亭玫指出，10月10日晚上8點30分將有基隆市首度的無人機表演，高達500架的無人機，展演圖形將結合「國慶元素」及「基隆城市意象」，推出屬於基隆的限定3D版圖案。海洋廣場、國門廣場、東岸商場等地都是無人機的最佳觀賞點。

市政府與文化觀光局邀請民眾參與戲劇饗宴，為國家慶生，感受舞台藝術與親子同樂的美好時光，詳細活動內容可至基隆市文化觀光局官網（https://www.klccab.gov.tw/）查詢。

基隆市政府將在10月10日至12日在國門廣場舉辦「2024山海藝術節」，晚間有500架無人機表演，慶祝雙十國慶。（資料照）

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