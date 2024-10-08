泰柬難民藝術團首度來台 登演亞太傳統藝術節秀馬戲

由泰柬邊境難民組成的「法爾藝術學院」（Phare Ponleu Selpak ）來台參加2024亞太傳統藝術節，並在宜蘭國立傳統藝術中心園區表演。（法爾藝術學院提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕始於藝術治療、由泰柬邊境難民組成的「法爾藝術學院」（Phare Ponleu Selpak），如今走過30年頭，今年首度越洋來台，參加2024亞太傳統藝術節，大秀客製化結合印度史詩及新馬戲、大皮影戲、傳統舞蹈、現場作畫及現場演奏的作品《勇者之光》。

過往赤柬統治下泰柬邊境湧入難民，1986年起法國女教師在難民營傳遞繪畫、雕刻，用藝術療癒人心，讓藝術生根，後續促成1994年法爾藝術學院成立，今年首度獲邀，跨海來台參與2024亞太傳統藝術節，展演客製化戲劇，並舉辦講座分享創辦的心路歷程。

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藝術節10月5日登場，為期9天，至10月13日。今年以「大放光明」為主題，圍繞光明節為核心，結合印度史詩《羅摩衍那》的神話傳說，串連東南亞各國，期望傳遞相關含義及《羅摩衍那》的寓意，緊扣大放光明－當面對黑暗，鼓起勇氣，就能迎向陽光！

這次法爾藝術學院更替台灣客製化作品《勇者之光》，該劇結合印度史詩及新馬戲、大皮影戲、傳統舞蹈、現場作畫及演奏，闡述羅摩打敗魔王羅波那、拯救悉多的故事，因而灌注正向能量，獲得重新面對世界的勇氣。

《勇者之光》首演後，法爾藝術學院也將畫作致贈給國立傳統藝術中心，並表示：「很開心能為亞太傳統藝術節客製作品，結合重要的文化元素及史詩呈現。也特別感謝長榮航空的支持讓演出順利進行。」

「法爾藝術學院」（Phare Ponleu Selpak ）首度來台參加2024亞太傳統藝術節，大秀客製化結合印度史詩及新馬戲、大皮影戲、傳統舞蹈、現場作畫及現場演奏的作品《勇者之光》。（法爾藝術學院提供）

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