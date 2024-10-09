慶媽祖鎮殿340週年 台中萬和宮雙十啟動南屯名家展

黃譓丞於今年7月重遊威尼斯臨摹水都風情。（圖由萬和宮提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中萬和宮欣逢媽祖鎮殿340週年，於雙十假期熱邀17名在地藝術人士舉辦「南屯在地名家聯展」，歷屆萬和美展冠軍黃譓丞、江錦雲展出至義大利威尼斯旅遊畫作，陳姓居民表示，11日（週五）請假形成「類四天連假」，很開心將帶小孩去拜拜順便看展。

施振宗描繪兒時鄉土記憶。（圖由萬和宮提供）

聯展於12日至明年元月5日在萬和文化大樓麻文化館「創意藝廊」登場，週六上午10時舉行開幕茶會，萬和宮董事長蕭清杰說，南屯為台中最早開發區域，歷經百年人文薈萃，孕育許多在地名家缺手攜手聯展機會，欣逢媽祖鎮殿340週年慶典，廣邀17人與居民分享近作。

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17名藝術人士與南屯淵源甚深，台灣膠彩畫協會創會理事長簡錦清曾擔任第17屆萬和美展評審，黃譓丞及江錦雲曾在萬和宮麻芛文化館創藝廊辦展，其中，黃譓丞曾獲得第5及第9屆萬和美展冠軍，江錦雲則在第2屆得冠。

簡錦清提供「秋瑟」及「喀納斯的回憶（二）」兩件膠彩畫作品參展，簡錦清表示，參加聯展藝術家在攝影、書法、膠彩、水墨、油彩、西畫、壓克力及陶藝等領域享有知名度，攜手聯展深具意義。

黃譓丞擔任大業藝能館總監，過去20多年來在春節前夕義賣春聯，所得全部捐給十方啟能中心，也曾指導上百位台中及彰化特教學校美術班慢飛天使作畫，此次展出今年7-8月重遊威尼斯臨摹水都風情「漫遊威尼斯」新作。

施振宗從1998年起授課指導上百名門生，此次提供「五月閒情」等兩幅回憶兒時記憶、充滿鄉土情懷畫作，描繪初夏田園悠閒氛圍，廖姓民眾表示，畫面彷彿走在竹林幽靜小路，感受到田野微風輕拂稻香。

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