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文化幣看國片達成「１任務」 包抽「金馬造型悠遊卡」

2024/10/09 21:39

使用文化幣購票享秋冬國片「金馬套餐」優惠，再抽「金馬福袋」就有機會把「會唱歌的金馬造型悠遊卡」帶回家。（金馬執委會提供）使用文化幣購票享秋冬國片「金馬套餐」優惠，再抽「金馬福袋」就有機會把「會唱歌的金馬造型悠遊卡」帶回家。（金馬執委會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（9）日宣布推出文化幣「金馬套餐」優惠，除原先「結伴看國片」350點回饋100點，自明（10）日起到12月31日，將再加碼推出「單片回饋100點」單片消費滿200點即可回饋100點，另外還可抽限量「金馬福袋」。同時，文化部也將推出「國片聯合行銷活動」，邀請全民一起「瘋金馬、看國片」。

金馬福袋抽獎活動參加規則。（文化部提供）金馬福袋抽獎活動參加規則。（文化部提供）

文化部說明，秋冬國片「金馬套餐」優惠內容共推出2個主餐1項驚喜，主餐1「單片回饋100點」，使用文化幣看國片，單片消費滿 200 點，即可獲得回饋 100 點；主餐2「結伴看國片」，只要其中1人使用文化幣當次消費滿350點，可再額外獲得回饋100 點。更好康的是主餐1、2可以合併使用，也就是如果同學相揪一起去看電影，其中1個人使用文化幣消費總計350元以上，就可以獲得200點回饋。

套餐以外的驚喜則是金馬執委會特別為了「金馬套餐」提供10個金馬福袋，內容包含近期一推出就造成網路搶收的「會唱歌的金馬造型悠遊卡」等聯名商品，只要使用文化幣觀看秋冬上映國片，都可以參加抽獎。活動詳詢文化部網站。

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