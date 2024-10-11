湖西國中小聯展體現親愛海洋精神 文化藝廊百件作品精采展出

湖西國中小聯展，體現親愛海洋精神，展出百件作品。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉公所今（11）日舉辦的「親親海洋、創藝百匯-湖西鄉各國中小海洋藝文創作聯展」順利開幕，展期即日起持續至11月7日，在湖西鄉公所文化藝廊。此次展覽集結了湖西鄉內8所國中小學生的海洋藝文創作作品，再加上鄉內語文競賽書法類和作文類的前3名作品，共展出121件作品。

現場出席的貴賓包括各國中小校長、蔡清續議員服務處蔡清謀主任、文化局展演科、農漁局科長高秀銖等共襄盛舉，一同見證這場充滿創意與對海洋敬意的藝文盛會。此次活動為湖西鄉公所申請海洋委員會推動的「親愛海洋四部曲之愛海」計畫之一，由龍門國小協助策劃徵件展出，展覽內容豐富多元，充分展現學生的想像力與創造力。

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湖西國中小聯展，音樂展演結合藝文。（湖西鄉公所提供）

陳振中鄉長表示，今年對湖西鄉來說是個名副其實的「海洋年」，從大型活動如「加網魚星空饗宴」到「風茹音樂季」，還有海洋委員會補助的「親愛海洋四部曲」系列活動，再到今天的海洋藝文創作聯展，都與海洋有密切關聯。希望透過這些活動，讓年輕學子，能更深入認識與珍惜這片賴以生存的海洋。

此次展覽展示了學生們以不同形式創作的海洋主題作品，從西畫類、書法類、平面設計類、漫畫、水墨畫類，版畫類到複合媒材，件件精采，令人印象深刻。不僅如此，湖西鄉國中小的老師們也鼓勵學生透過文字與藝術，探索海洋的美麗與神祕，激發他們對自然環境的敬畏之心。

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