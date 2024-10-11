TTXC最大地景作品今晚登場 大港橋科技光影展演奇幻絢爛

TTXC最大地景作品即日起至27日每晚7點登場，透過大港橋展現科技光影奇幻絢爛。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕TTXC台灣文化科技大會將於明（12）日於駁二藝術特區登場，高雄港區最美地標大港橋，搶先於今晚（11日）啟動光影展演，運用AI將生活大數據生成光影藝術，結合高雄水岸輕軌到站啟動光束，展開一連串的沉浸式科技光影展演，成為今年TTXC最大型也最受矚目的作品。

市長陳其邁指出，大港橋不僅是高雄港灣最耀眼的地標，這次更化身成TTXC裡的一件大型創作，運用高雄的城市大數據資料、AI運算結合數位動畫技術的影像，搭配大港橋旁水岸輕軌的運行到站，啟動「數據光流」，觸發大港橋「跨境新視界」科技光影展演，奇幻絢爛的視覺效果令人驚嘆，同時呼應了高雄邁向智慧城市的明日願景。

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文化局表示，TTXC透過趨勢科技呈現城市真實地標的別種樣貌，將大港橋、駁二，以及高雄輕軌線駁二大義站三點之間創造成城市光影沈浸式劇場，即日起晚間7點到10點，每15分鐘上演一場展演，以海洋、工業、科技、未來等4幕場景說高雄的故事。此外，大港橋畔駁二塔前廣場，更有可互動的即時地面投影，觀眾可以身歷其境體驗互動光影，參與科技帶來的趣味與驚喜。

「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」策展人馮建彰表示，這是前所未見的城市港灣型態的沉浸式場域，採用日常交通工具輕軌做為展演的啟動觸發，燈光與雷射連動到大港橋面與地面的光影，在這樣的都會港灣劇場下，所有觀眾的移動與感受，都將成為這件大型共創作品的一部分。

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