台灣指揮歐陸樂壇搶灘 林勤超赴任音樂總監新職

〔中央社〕台灣指揮在歐洲傳出好消息，備受看好的台灣年輕指揮林勤超2025年新樂季起，將擔任奧地利肯恩特交響樂團音樂總監，同扛克拉根福市立劇院音樂總監一職，每年將為劇院演出歌劇。

肯恩特交響樂團（Karntner Sinfonieorchester）為克拉福根市立劇院（Stadttheater Klagenfurt）駐院樂團。

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林勤超目前在德國黑森州立劇院威斯巴登擔任首席指揮暨副音樂總監，這次他與克拉根福市立劇院簽訂4年合約，將接替自2015年以來擔任該職位的尼古拉斯．彌爾頓（Nicholas Milton），尼古拉斯將於2025年6月舉辦告別音樂會「再見，Nicholas Milton」後結束任期。

林勤超今天在奧地利克拉根福市立劇院舉行宣告記者會，他在稍早接受中央社記者電話專訪表示，他很喜歡現在的威斯巴登擔任首席指揮暨副音樂總監的工作，但是兩邊工作量相加，負荷太大，他還是選擇了克拉根福市立劇院一職。

林勤超表示，相比之下，克拉根福市立劇院的規模比現在他所在的威斯巴登州立歌劇院要小一些，但克拉根福市立劇院對他來說充滿意義，「我還在學指揮時，2008年和2009年首次在這裡擔任歌劇伴奏和音樂助理，這個劇院對我職業生涯意義深遠，現在能夠以音樂總監的身分重返，我很感激。」

林勤超1987年出生台東，曾在奧地利格拉茨音樂與表演藝術大學及蘇黎世藝術大學就讀。2016年至2018年林勤超擔任邁寧根州立劇院的首席指揮暨副音樂總監；2018年到2022年擔任雷根斯堡劇院的音樂總監。2023年重返邁寧根州立劇院擔任首席指揮及副音樂總監。

克拉根福（Klagenfurt）是奧地利南部肯恩特邦（Karnten）首府，位於韋爾特湖（Worthersee）畔，是知名避暑勝地。1877年夏天，作曲家布拉姆斯被這裡的湖畔美景啟發，創作了「第2號交響曲」。作曲家馬勒也在湖邊的作曲小屋內創作了他的第4號到第7號交響曲。

林勤超說，克拉根福市立劇院是奧地利少數的季節式劇院（Stagione Theater），與德奧地區大多數的曲目式劇院（Repertory Theater）不同，「季節式劇院更加專注於每個製作的品質，而非數量。」

林勤超分析，一個歌劇製作在首演後通常會連續演出約10場，隨後該製作就結束，而下一個新的製作會隨之展開，「這種方式有點類似台灣的台中國家歌劇院和高雄衛武營。這樣的安排讓指揮、樂團和歌手能夠專注於一個作品，每場演出都有可能擦出不同的音樂火花。」

林勤超說，選擇克拉根福劇院的另一個原因是，劇院有駐院樂團肯恩特交響樂團和合唱團，但它並沒有固定的駐團聲樂家，「這對我來說空間很大，我可以為每一個歌劇角色的需求精挑細選，為每個角色找到最適合的聲音。」

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