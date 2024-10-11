歷時3年《神鬼人間道》 10/26台南藝術節首演

《神鬼人間道》EX亞洲、身聲、阮劇團13名演員合影。 （攝影陳少維提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台南藝術節闊別多年，再度邀請致力於跨文化劇場以當代亞洲劇場美學的EX-亞洲劇團，推出醞釀3年的全新製作《神鬼人間道》，集結身聲劇場、阮劇團共同合作，將於10月26日登台首演。

這3個分別代表北中南極具特色的小劇場團體，將以兼具台灣「草根」與「跨文化」特性的風格，匯聚藝術量能，帶來《神鬼人間道》對命運、愛與幸福的提問，讓演員們盡情發揮演、歌、舞各種表現方式。

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《神鬼人間道》作品擷取希臘神話《普羅米修斯》元素。（攝影陳少維提供）

3團導演的合作，亦體現了不同文化跨度的融合與影響。以苗栗為基地的EX-亞洲劇團導演江譚佳彥，從印度表演出發深耕本質劇場多年。位居淡水的身聲劇場、來自馬來西亞的導演張偉來，擅長融合樂舞與戲劇的表演風格。地處嘉義的阮劇團導演汪兆謙，深耕本土台語文的戲劇發展。

再加上戲劇顧問耿一偉挑選的經典文本，日本作家宮澤賢治《銀河鐵道之夜》及希臘神話《普羅米修斯》，即成為《神鬼人間道》從身體出發，試圖透過不同文化的文本，找到身體跟文本的對話關係。

《神鬼人間道》作品融入《銀河鐵道之夜》。 （攝影陳少維提供）

製作人林浿安說，EX-亞洲劇團強調身體語彙當代展現的本質劇場；擅長融合表演者的肢體聲音以及樂器運用的身聲劇場；以及著眼文本、翻轉民俗文化揉合於現代戲劇的阮劇團。參與計畫的13位演員歷經3年粹鍊，不只增長表演功力，同時也在他們的生命留下深刻的對話與體驗。

《神鬼人間道》演出時間、地點，10月26、27日於台南文化中心原生劇場。

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