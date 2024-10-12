楊梅故事園區開館４週年 園區校長孫女：攜手志工傳承文化地標

楊梅故事園區今辦4週年館慶，邀請楊梅高中校友進行音樂演奏。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅故事園區前身為楊梅中學創校校長張芳杰與教職員宿舍群，開館營運邁入4週年，今舉辦館慶活動，邀請楊梅高中校友組成的「開森室內樂團」進行音樂演奏，張芳杰孫女張玖如現擔任園區志工，她致詞表示，小時候對祖父的印象就是一個忙碌的校長，對人寬厚、體恤人心，希望園區成為楊梅的文化亮點地標，攜手年輕志工傳承下去。

張芳杰孫女張玖如盼園區成為楊梅的文化亮點地標。 （記者黃政嘉攝）

張玖如平常協助導覽校長故居、介紹展覽，她表示，小時候對祖父的印象就是一個非常忙碌的校長，專心學校教學事務，常常回來家裡時，還沒煮好菜，他就填碗飯拌點東西就再出去忙，反而校長身分多過自己的祖父，想找一張他抱我的照片都找不大到，祖父各方面都相當體恤人心，因此對人寬厚成為家裡的家訓，希望園區就是一個楊梅的文化亮點地標，攜手年輕志工傳承下去。

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桃園市楊梅故事園區前身為楊梅中學創校校長張芳杰與教職員宿舍群。（記者黃政嘉攝）

園區主理人郭書萍表示，園區營運以年為單位規劃，像今年陸續辦理兒童主題的野童祭，暑假期間以愛為主題出發，接著現在陳展「食在梅好」，從民以食為天的角度出發，蒐集市場、在地地區中，生存60、70年的5間傳統老店故事，他們都是把生意當作自己的生命，與人正向地互動在經營，像「德春號」老闆黃曾榮年紀大還是自己送蛋，看了很感動，團隊就是紀錄這樣的在地故事，園區就像文化客廳，透過陳展介紹，讓更多人閱讀到不同角度的楊梅。

園區校長宿舍掛著創校校長張芳杰照片。（記者黃政嘉攝）

園區現展出「食在梅好｜小市採食•歲月醞釀的家滋味」至12月29日，10月13日到12月14日期間也匯聚在地小食、手作工藝攤商舉辦市集，另外走讀系列活動，包括楊梅第一市場、園區八角窗風景繪畫等，可於線上活動報名。

「食在梅好｜小市採食•歲月醞釀的家滋味」展出在地傳統老店故事，圖為「德春號」店家。（記者黃政嘉攝）

此外，園區也與客家公共傳播基金會合作，即日起在園區的十四藝所，展出導演彭啟原挑選金淼寫真舘的老照片，以及「伯公山護廟保山救樹」25幀珍貴影像紀錄，和梁國龍近年低調勤奮如工人般的黑白攝影創作，展期至12月31日，邀請民眾共尋楊梅老相片。

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