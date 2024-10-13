不過就「摺紙」有很難嗎？北美館兒藝中心「空間的一堂課」挑戰眼手協調力

北美館兒藝中心特展「空間的一堂課：點線面」，攝影投影拼圖體驗，讓民眾挑戰雙手與雙眼的協調力。（北美館兒藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館兒童藝術教育中心主辦的「空間的一堂課：點線面」特展，以「點線成面」為主題，由策展人郭姿瑩策畫，解構建築空間的基本結構元素，規劃5個互動裝置區域，以及1個空間體驗室，透過台灣與日本6位藝術家作品探索空間體驗與思考，即日起在北美館兒藝中心登場。

展場中擺設「摺紙」體驗區，依難易度分5個星等，供觀眾動手挑戰。（記者董柏廷攝）

北美館館長王俊傑表示，展覽從當代藝術角度出發，企圖讓兒童在接受藝術洗禮的同時，激發創造力跟想像力，除了了解點、線、面等空間中的基礎元素，讓人能探討其背後更多的深刻內涵。

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北美館鼓勵小朋友在展場中運用想像力，動手創造藝術品。（北美館兒藝中心提供）

其中，展場一隅擺設依照指示「摺出紙藝品」的教學，供參觀者互動體驗。從簡單到困難，總共分成5個星等，邀請觀眾將平面紙張，創造出立體空間感。

此外，藝術家陳曉朋的《一居》以七巧板為創作靈感，結合線條、幾何元素，搭配黑、灰、白呈現當代城市意象與生活節奏的韻律感。日本藝術家多田美波的不鏽鋼雕塑作品《閑》藉由金屬反光的特性，固有的折線、塊面交織光線耀動的軌跡，讓雕塑的不同塊面隨著觀眾的身體移動呈現變化萬千的反射效果及光澤，都能開啟觀眾別番空間想像。展覽詳詢北美館兒藝中心官網（www.tfam.museum/kid）。

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