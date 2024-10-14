磺溪文學獎特別貢獻獎 頒予深耕彰化文學的呂興昌

今年磺溪文學獎特別貢獻獎，由彰化縣長王惠美（圖左）頒給深耕彰化文學的呂興昌。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕第26屆磺溪文學獎頒獎典禮，今天在彰化孔子廟登場，今年特別貢獻獎頒給深耕彰化文學的大學教授呂興昌。呂興昌在和美鎮出生，致力台灣文學，也是賴和基金會創會董事，並為多位彰化文學家撰寫評論，因而獲得家鄉領獎肯定。

王惠美指出，呂興昌不只是彰化子弟，也運用在文學上的專業，參與編纂《彰化縣文學發展史》，多次協助文化局出版《林亨泰全集》、《曹開數學詩集》等等，更為賴和、陳虛谷、林亨泰等彰化文學前輩來撰寫評論，獲得特別貢獻獎的殊榮，實至名歸。

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今天也頒獎給7位磺溪獎得主，分別為新詩類磺溪獎劉金雄〈王功漁火〉、散文類磺溪獎楊孟煌〈鬼魅般風力機下的種海人〉，短篇小說類磺溪獎徐麗娟〈夏日穿堂風〉，報導文學類磺溪獎張薈茗〈翻轉麥田高手〉，微小說類磺溪獎莊金銓〈ㄎㄨㄟˋ〉，電視電影劇本類磺溪獎林暢〈請叫我的名字〉，傳統詩類磺溪獎陳文苑〈彰化縣象徵四詠〉。

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