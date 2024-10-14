自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

磺溪文學獎特別貢獻獎 頒予深耕彰化文學的呂興昌

2024/10/14 13:27

今年磺溪文學獎特別貢獻獎，由彰化縣長王惠美（圖左）頒給深耕彰化文學的呂興昌。（記者劉曉欣攝）今年磺溪文學獎特別貢獻獎，由彰化縣長王惠美（圖左）頒給深耕彰化文學的呂興昌。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕第26屆磺溪文學獎頒獎典禮，今天在彰化孔子廟登場，今年特別貢獻獎頒給深耕彰化文學的大學教授呂興昌。呂興昌在和美鎮出生，致力台灣文學，也是賴和基金會創會董事，並為多位彰化文學家撰寫評論，因而獲得家鄉領獎肯定。

王惠美指出，呂興昌不只是彰化子弟，也運用在文學上的專業，參與編纂《彰化縣文學發展史》，多次協助文化局出版《林亨泰全集》、《曹開數學詩集》等等，更為賴和、陳虛谷、林亨泰等彰化文學前輩來撰寫評論，獲得特別貢獻獎的殊榮，實至名歸。

今天也頒獎給7位磺溪獎得主，分別為新詩類磺溪獎劉金雄〈王功漁火〉、散文類磺溪獎楊孟煌〈鬼魅般風力機下的種海人〉，短篇小說類磺溪獎徐麗娟〈夏日穿堂風〉，報導文學類磺溪獎張薈茗〈翻轉麥田高手〉，微小說類磺溪獎莊金銓〈ㄎㄨㄟˋ〉，電視電影劇本類磺溪獎林暢〈請叫我的名字〉，傳統詩類磺溪獎陳文苑〈彰化縣象徵四詠〉。 

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應