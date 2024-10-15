高雄205兵工廠文資評估無保存需要 陳麗娜：盼文化局再努力

高市議員陳麗娜建議對205兵工廠啟動文史保留，文化局長王文翠允諾會再評估。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳麗娜爭取205兵工廠應適度啟動文史保存 ，針對文資委員審議後評估無保存需要，直言「滿意外的」，建議文化局、甚至文化部再努力，讓外界知道205兵工廠的代表性。

205兵工廠正名為「國防部軍備局生產製造中心第205廠」（原名聯勤第60兵工廠、聯勤205兵工廠），簡稱205兵工廠，於1945年（民國34年）成立，是第二次國共內戰時、隨國民政府遷移來台的4座兵工廠之一（另3座分別為26廠、44廠、61廠）。

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佔地57公頃的205廠位於亞洲新灣區內，後續將遷至大樹203廠。高雄市政府先前指出，將審慎討論205廠址開發方向，做為亞灣乃至大高雄都會發展的全新動能。

市議員陳麗娜今質詢指出，205廠有其文史價值，甚至比隔壁的台塑園區還早兩年，台塑都可以透過文史方案就地保留，205廠應更有資格，結果文資審議卻評估無此需要，她覺得蠻意外的，但還是希望文化局、文化部再討論。

文化局長王文翠答詢指出，先前盤點155棟建物，經文資審議無保留需要，但會根據議員建議，再評估相關方向。

205兵工廠將搬遷，原址將納入亞灣進一步啟動開發計畫。（立委賴瑞隆服務處提供）

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