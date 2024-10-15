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台語名曲〈春天的花蕊〉作曲家詹宏達病逝 享壽68歲

2024/10/15 23:58

音樂家詹宏達15日早晨病逝。（資料照）音樂家詹宏達15日早晨病逝。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾為路寒袖所作台語詩改編為台灣歌謠〈春天的花蕊〉、被譽為全方位音樂達人的音樂家詹宏達，傳於今（15）日早晨病逝，享壽68歲。文化部長李遠晚間在臉書發文悼念，感謝也尊敬詹宏達開啓了台語歌曲的全新時代。

詹宏達1957年出生於基隆七堵，擔任過崔苔菁、潘麗麗、李靜美、王海玲等人的專輯製作。後因參與製作獨立廠牌水晶潘麗麗的《畫眉》，拿下生平第一座金鼎獎，同年滾石唱片發行了〈春天的花蕊〉，成為當年度排行金曲。至今已發表的台語流行歌曲達150首，合唱與管弦樂曲50首。

詹宏達既擅長作曲、寫詞，也擔任指揮，作品橫跨流行音樂、古典樂與聖樂，淡出流行樂界之後，創立穹音聖樂。上揚唱片曾在詹宏達專輯介紹他是古典音樂科班出身，他與詩人路寒袖，「為台語流行音樂注入了雅緻的元素，開創了一個嶄新的『台灣雅歌』時代。」

詹宏達被譽為全方位音樂家。（翻攝自詹宏達臉書）詹宏達被譽為全方位音樂家。（翻攝自詹宏達臉書）

李遠表示自己最早是被詹宏達和路寒袖合作、潘麗麗主唱的〈畫眉〉深深感動，認為「他們已經開啓了台語歌曲的全新時代，古典、優雅、抒情、從容、自在，詞曲的結合充滿了文學性。」而〈春天的花蕊〉因做為前總統陳水扁參選台北市長時的競選曲，紅極一時。後來由詹宏達演唱的台語版〈化作千風〉更是蔚為經典。

「導演侯孝賢也曾經找詹宏達為自己的電影配樂，最著名的是《牯嶺街殺人事件》、《戲夢人生》等。後來他繼續創作了許多令人讚嘆的經典台語歌曲……也寫下很多合唱與管弦樂曲。」李遠指出，「做為一個虔誠的基督徒，他淡出了流行音樂圈，決定將後半先全心全意投入聖詩的創作、指揮和教學。留下非常多的美好的詩歌。」

李遠說，「雖然我們之間沒有什麼交往，但是我一直很感謝他，也尊敬他。 相信此刻他已經很安祥在天堂彈著鋼琴，唱著他自己寫的歌〈那時刻來臨〉」。

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