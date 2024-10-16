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「台中．藝文好行！」首發團獲好評 師生徜徉藝文體驗

2024/10/16 14:28

「台中‧藝文好行！」首發團安排學生進行酒精墨水畫DIY體驗課程。（圖由屯區藝文中心提供）「台中‧藝文好行！」首發團安排學生進行酒精墨水畫DIY體驗課程。（圖由屯區藝文中心提供）

〔記者陳建志／台中報導〕行政院文化部推動「校外文化體驗計畫」補助台中市文化局辦理「台中．藝文好行！」，共推出8條精采的主題路線，希望讓6000名國小至高中的學生，全程免費體驗表演藝術、視覺藝術、手作DIY、劇場導覽、文化資產、城市歷史文化等，首發團「大墩藝文×音樂饗宴小旅行」獲好評，第二梯次預計12月開放報名，歡迎學校踴躍報名。

「台中‧藝文好行！」首發團安排學生進行酒精墨水畫DIY體驗課程。（圖由屯區藝文中心提供）「台中‧藝文好行！」首發團安排學生進行酒精墨水畫DIY體驗課程。（圖由屯區藝文中心提供）

市府文化局表示，2023年開辦「台中藝文好行！」以來，結合文化部及台中市所轄的藝文場館，希望透過活潑生動的體驗方式，讓學生體驗到課堂以外的文化之旅，因內容充滿獨特性、文化性與知識性，廣受師生好評。

文化局表示，為回應學校的熱烈期待，今年至明年再度規畫8條主題路線，包含「大墩藝文×劇場體驗小旅行」、「大墩藝文×音樂饗宴小旅行」、「來一場超人的冒險——音樂與馬戲」、「工藝美學之旅」、「工藝交響之旅」、「漫遊者計畫」、「來一場超人的冒險——音樂與馬戲Part2」和「國小藝術聯想之旅」等，探索台中藝文地圖。

第一梯次原本10月2日至4日出發，因碰上颱風延期，因此10月8日成為首發團，共有5個學校、超過200位師生參與「大墩藝文×音樂饗宴小旅行」，除帶領師生參觀霧峰的國立台灣交響樂團，體驗了台語繪本音樂會，還在國美館進行戶外野餐，享受爵士音樂表演，並參觀大墩文化中心舉辦的「凝結核」特展，體驗DIY手作課程，親手創作酒精墨水畫，展現了藝術創作的魅力，也讓學子們都感受到豐富有趣又多元的文化體驗。

屯區藝文中心表示，文化部委辦的校外文化體驗計畫「台中藝文好行！」將在12月開放第二梯次報名，預計在明年2月至6月出團，因完全免費歡迎學校踴躍報名，共同前往探索台中的文化藝術之美。

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