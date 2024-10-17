南藝大USR樂團「藝術下鄉音樂會 」10/19後壁登場

國立臺南藝術大學USR樂團將於10月19日在後壁舉行今年第二場「藝術下鄉音樂會」。（後壁區公所提供）

〔記者王涵平／台南報導〕國立臺南藝術大學USR樂團將於10月19日在後壁舉行今年第2場「藝術下鄉音樂會」，音樂會現場融入鄉村及稻米文化，讓大家在音符的陪伴下，感受後壁的農村風情與在地文化底蘊。

南藝大攜手後壁區公所、頂長社區、芳榮米廠打造藝文饗宴，將藝術帶入鄉村，促進文化交流與地方發展，音樂會將在擁有百年歷史，見證台灣稻作文化興衰的芳榮米廠旁百年兄弟樹舉辦，兄弟樹不僅是自然景觀的一部分，更是地方歷史的傳承與情感的象徵。

請繼續往下閱讀...

參加「藝術下鄉音樂會」之前，不妨造訪菁察老街，老街及周邊是電視劇《俗女養成記》的主要拍攝地，在質樸的鄉土風景中，細細品味劇中的人情故事，感受到劇中主角陳嘉玲的情懷，沿途的小吃攤與手作店鋪，有濃濃的人情味。

後壁區長李至彬表示，後壁還有兩座值得造訪的觀光工廠，卡多良食故事館以健康飲食與食材故事為主題，呈現在地好食材，推廣食農、食安教育，並提供手作體驗，適合親子同樂；雅聞湖濱療癒森林以玫瑰花園為特色，目前正值玫瑰花季，花況美不勝收，提供遊客放鬆心靈的療癒空間。

國立臺南藝術大學USR樂團將於10月19日在後壁舉行今年第二場「藝術下鄉音樂會」，音樂會現場融入鄉村及稻米文化。（後壁區公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法