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桃園八德三元升格市定古蹟 完整保存大師作品

2024/10/17 14:38

八德三元宮經桃園市古蹟與歷史建物審議會決議，由歷史建築提升為市定古蹟。（記者謝武雄攝）八德三元宮經桃園市古蹟與歷史建物審議會決議，由歷史建築提升為市定古蹟。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕副市長蘇俊賓昨在臉書宣布，八德三元宮通過古蹟建築申請，成為桃園市最新的市定古蹟。

蘇俊賓除實地會勘了解三元宮對保存文物用心，7月18日邀請國內古蹟鑑定翹楚李乾朗等6位教授進行現勘審查，桃園市古蹟與歷史建物審議會於日前開會，出席的18位委員，肯定三元宮保留傳統建築與大師百年精品努力，全票通過。

身兼主任委員的市議員呂林小鳳表示，感謝管理委員會3年多來的努力與歷史古蹟調查，更感謝市長張善政及蘇俊賓在古蹟申請案的全力推動，讓三元宮有資格進入考核極度嚴格的古蹟與歷史建物審議會，並獲得國內18位專家學者全票通過。

呂林小鳳說，三元宮有252年歷史，大正13年（1924年）廟體重修，由當代最知名建廟大師葉金萬負責，廟內重要知名文化資產有木雕大師葉金萬及徐清的鰲龍、獅座、象座與三國演義「賠了夫人又折兵」等百年雕刻名作；大陸惠安石雕大師張火廣的黃天化戰魔家四將石窗、龍虎對看堵等石雕作品。

另交趾陶名師陳天乞的精美交趾陶、剪黏；書法名家鄭家珍及劉育英所書石柱對聯；神像雕刻大師邱家福及邱家全兄弟的三官大帝百年木刻神尊；彩繪大師蔡龍進廟門門神及樑柱彩繪；連廟前中山路的成排茄苳樹，都是百年前建廟時栽種，被列為桃園市珍貴老樹列冊保護。

蘇俊賓開心的表示，三元宮傳統工藝價值含金量極高，身為廟宇藝術控，他真心認為三元宮與台灣各地廟宇相比，絕對有頂尖的存在地位，在台灣，同一座廟宇要同時擁有葉金萬、徐清、陳天乞、張火廣等大師的作品相當罕見，這樣精彩建築藝術空間，應該有更高的全國知名度才對。

蘇俊賓強調，台灣傳統廟宇隨著翻，早年大師作品逐漸被現代模組工法取代，原以為文獻中傳統大師的作品仍在，但真正探訪時，才發現多年前改建均已流失。三元宮的保存狀態可以說是奇蹟，這也是三元宮最不簡單的地方。

八德三元宮由歷史建築提升為市定古蹟，副市長蘇俊賓（左2）是幕後推手。（記者謝武雄攝）八德三元宮由歷史建築提升為市定古蹟，副市長蘇俊賓（左2）是幕後推手。（記者謝武雄攝）

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