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2024設計展進入倒數！衛星展區和你一起「坐看」新生青春設計力

2024/10/17 14:41

2024台灣設計展首度結合大專院校學生參與創作。（南市文化局提供）2024台灣設計展首度結合大專院校學生參與創作。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台灣設計展進入倒數，將於下週末登場！這次首度結合大專院校學生的參與，為整個展覽注入一股新鮮的創意與活力。衛星展區在藍晒圖文創園區展覽主題《坐看》，由5間學校參與，17家企業公司協力合作，產出11件作品，精采可期。

藍晒圖的衛星展區，與其它展區不同的是充滿了年輕設計師的創新靈感與無限可能。學生們從台南這座歷史名城中汲取靈感，將豐富的文化與工藝傳統，轉化為充滿創意的城市街道家具與坐具。

這些作品不僅展現學生對文化的深刻理解，也體現了他們對城市未來的美好願景。展覽同時也導入產業，企業家與業界專業人士的加入，讓學生們的設計理念有更具體的落地機會，為他們搭建了一個兼具學習與實踐的舞台，使這場展覽成為他們邁向職場的起點。

南市文化局長謝仕淵表示，學生參展不僅是設計教育與產業實務的結合，也是進入產業前的預備式，更是學生們的寶貴試煉，這次的創新模式，每件作品背後，展現出學生們對設計的熱情與對未來的憧憬，也是與設計界業師的合作和成果。

南市文化局表示，「2024台灣設計展」自10月26日至11月10日，藍晒圖衛星展區展覽期間每日下午4點提供定時導覽，假日晚上7點再加碼一場，讓大家一起來了解創作背後的故事，現場也提供參與打卡活動拍下與街道家具的美好瞬間，只要拍照打卡並分享，就有機會贏取豐富好禮。透過這樣的互動，進一步推廣設計與城市文化的融合，讓打卡瞬間，彷彿是設計力量在每一個角落生根發芽的證明。

2024台灣設計展作品，將展現產學與設計界合作成果。（南市文化局提供）2024台灣設計展作品，將展現產學與設計界合作成果。（南市文化局提供）

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