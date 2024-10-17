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「大隘響起」客家國際音樂會 10/20竹縣北埔登場

2024/10/17 17:00

「大隘響起」客家國際音樂會開幕式，將由新竹北埔八音團演出揭開。（北埔八音團提供）「大隘響起」客家國際音樂會開幕式，將由新竹北埔八音團演出揭開。（北埔八音團提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2024大隘文化季系列活動之一的「大隘響起」客家國際音樂會，這週日（20日）在新竹縣北埔鄉秀巒公園牌樓旁俥亭停車場登場，邀請韓國傳統打擊樂團和台灣在地客家藝文團隊共同演出，還有客家產業市集和茶席體驗，歡迎民眾來感受純樸好客的人情味。

北埔鄉公所表示，「大隘地區」是新竹縣北埔、峨眉、寶山3鄉的古早合稱地名，當地世居客家族群，仍保留傳統的客家生活，今年以大隘三鄉運動會為主題延伸系列活動，在客委會的補助支持下，希望分享當地純樸好客的客家文化，行銷3鄉在地特色產業及觀光。

20日「大隘響起」客家國際音樂會，上午10點由客家產業市集搶先開張，超過30攤以上的在地產業、特色美食、藝文手作攤商雲集。音樂會下午1點開幕式，由新竹北埔八音團演出揭開，還有北埔國小陽陽合唱團、yappy、彤溫岑二重唱、少女卡拉樂團、何芸娜、韓國洪性賢藝術團Hong Sung Hyun Art Company、沒有才能等多個團體和藝人演出。

其中，洪性賢藝術團以韓國東海岸（Donghaean）薩滿音樂為原點，將儀式音樂的特色融入充滿能量的演奏之中，演出樂器不僅是杖鼓等傳統擊樂，伽倻琴、小笒、嗩吶等樂器都將被搬上舞台，透過創意和實驗精神揉捏塑造，預期將帶給觀眾強大的聽覺衝擊。

當天活動中，與「佐京茶陶」品牌合作的客家茶席體驗，共有3場免費活動，參與民眾除了有北埔在地膨風茶及茶點品嚐外，還可以藉由與茶師對談，體驗山城北埔的茶葉與生活，活動以網路報名為主，詳情可參閱北埔鄉公所臉書粉絲團。

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