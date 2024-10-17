自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

2024世界奢華飯店獎揭曉 福容大飯店福隆獲海灘飯店及溫泉飯店雙料大獎

2024/10/17 20:35

2024世界奢華飯店獎昨（16）日在印尼峇里島頒獎，福容大飯店福隆獲世界奢華海灘飯店獎、世界奢華溫泉飯店獎。（福容大飯店福隆店提供）2024世界奢華飯店獎昨（16）日在印尼峇里島頒獎，福容大飯店福隆獲世界奢華海灘飯店獎、世界奢華溫泉飯店獎。（福容大飯店福隆店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕台灣觀光及飯店產業的驕傲！2024世界奢華飯店獎（World Luxury Hotel Awards）昨（16）日在印尼峇里島AYANA度假酒店舉行頒獎典禮，超過200位來自世界各地的飯店業者齊聚一堂，共同參與這場飯店業的國際盛會，主辦單位特別安排峇里島傳統表演「Legong Kreasi Mahawidya」揭開序幕，並頒發世界奢華飯店獎、世界奢華水療獎、世界奢華餐廳獎及世界奢華旅遊獎共4項大獎，福容大飯店福隆店同時囊括世界奢華海灘飯店獎（Luxury Beach Hotel），以及世界奢華溫泉飯店獎（Luxury Hot Spring Hotel）。

福容大飯店福隆擁有獨特黃金沙灘，每年吸引數十萬遊客到訪。（福容大飯店福隆店提供）福容大飯店福隆擁有獨特黃金沙灘，每年吸引數十萬遊客到訪。（福容大飯店福隆店提供）

世界奢華飯店獎是透過旅客和行業專家的投票與評比，遴選出全球最具代表性的奢華飯店，2024年度得獎業者包括峇里島最頂級度假酒店AYANA Bali Hotel & Resort，義大利的五星度假酒店QUELLENHOF LUXURY RESORTS、越南峴港Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas、還有阿拉伯聯合大公國頂級輝煌的Al Ahsa InterContinental Hotel。而今年世界奢華水療獎的得獎名單，除了福容大飯店福隆以外，還有超過百年歷史，日本第1家位於國家遺產中的旅館「東京車站大飯店」SPA及日本廣島希爾頓飯店的歐舒丹SPA也獲得該獎項的肯定。

福隆海洋溫泉「氯化物氫鹽泉」，礦物質含量豐富，是一般泉質的30～40倍。（福容大飯店福隆店提供）福隆海洋溫泉「氯化物氫鹽泉」，礦物質含量豐富，是一般泉質的30～40倍。（福容大飯店福隆店提供）

福容大飯店福隆表示，台灣東北角有豐富的溫泉資源，除了較為人知的礁溪溫泉外，福隆海洋溫泉的泉質也早就得到日本水質研究所的認證，它是稀有的「氯化物氫鹽泉」，源自地下1500公尺的海洋深層水，礦物質含量豐富，是一般泉質的30～40倍，浸泡過後會在皮膚表層形成保護膜。去年，長榮礁溪鳳凰酒店及礁溪老爺酒店已經獲得奢華溫泉飯店獎項，今年福隆溫泉又得獎，台灣東北角的溫泉連續兩年獲得國際大獎肯定，勢必可成為東北角觀光亮點。

為歡慶獲得世界奢華雙料獎項，福容大飯店福隆店推出超值加碼回饋方案，圖為福容大飯店福隆VILLA。（福容大飯店福隆店提供）為歡慶獲得世界奢華雙料獎項，福容大飯店福隆店推出超值加碼回饋方案，圖為福容大飯店福隆VILLA。（福容大飯店福隆店提供）

福容大飯店福隆店不只溫泉得獎，這次也同時因擁有黃金沙灘，而得到世界奢華海灘飯店獎的肯定。每年夏天，福隆國際沙雕藝術季及貢寮國際海洋音樂祭都吸引數十萬遊客，加上附近一帶大東北角沿線的觀光景區，從九份、龍洞、鼻頭角一直到福隆，串聯成極具特色的旅遊路線。福容大飯店福隆店駐店總經理戴瑞宏表示，飯店同時拿到兩項大獎，不僅是對飯店團隊多年來辛勤努力的肯定，也展現台灣旅遊業在國際舞台上的競爭力與魅力，隨著寒冬的來臨，溫泉度假成為許多旅客的首選，福隆的溫泉加上沙灘海景更是為旅客帶來獨特的度假體驗，期待能吸引更多國際旅客前來享受台灣的自然美景與人文風情。

秋遊福隆，不只享受福隆海洋溫泉，還可到草嶺古道賞芒花。（福容大飯店福隆店提供）秋遊福隆，不只享受福隆海洋溫泉，還可到草嶺古道賞芒花。（福容大飯店福隆店提供）

為歡慶獲得世界奢華雙料獎項，福容大飯店福隆店也推出超值加碼回饋方案，即日起至12/31期間，透過官網及電話預訂任一住房專案，將有機會獲得福隆風呂別墅6人住宿1晚（價值56,800元+10%）以及經典溫泉套房雙人住宿1晚（價值24.800元+10%）；即日起至11/30福容福隆還推出雙人VIILA海洋溫泉湯屋優惠方案，包含湯屋2小時，加碼再送西式精緻簡餐、中式鍋物饗宴、或是雙人下午茶3選1；以及遊客最喜歡的職人手工貝果，也推出買5送1感恩回饋，讓遊客能將美味的伴手禮帶回家。相關內容詳詢福容大飯店福隆官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應