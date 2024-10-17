2024世界奢華飯店獎揭曉 福容大飯店福隆獲海灘飯店及溫泉飯店雙料大獎

2024世界奢華飯店獎昨（16）日在印尼峇里島頒獎，福容大飯店福隆獲世界奢華海灘飯店獎、世界奢華溫泉飯店獎。（福容大飯店福隆店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕台灣觀光及飯店產業的驕傲！2024世界奢華飯店獎（World Luxury Hotel Awards）昨（16）日在印尼峇里島AYANA度假酒店舉行頒獎典禮，超過200位來自世界各地的飯店業者齊聚一堂，共同參與這場飯店業的國際盛會，主辦單位特別安排峇里島傳統表演「Legong Kreasi Mahawidya」揭開序幕，並頒發世界奢華飯店獎、世界奢華水療獎、世界奢華餐廳獎及世界奢華旅遊獎共4項大獎，福容大飯店福隆店同時囊括世界奢華海灘飯店獎（Luxury Beach Hotel），以及世界奢華溫泉飯店獎（Luxury Hot Spring Hotel）。

福容大飯店福隆擁有獨特黃金沙灘，每年吸引數十萬遊客到訪。（福容大飯店福隆店提供）

世界奢華飯店獎是透過旅客和行業專家的投票與評比，遴選出全球最具代表性的奢華飯店，2024年度得獎業者包括峇里島最頂級度假酒店AYANA Bali Hotel & Resort，義大利的五星度假酒店QUELLENHOF LUXURY RESORTS、越南峴港Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas、還有阿拉伯聯合大公國頂級輝煌的Al Ahsa InterContinental Hotel。而今年世界奢華水療獎的得獎名單，除了福容大飯店福隆以外，還有超過百年歷史，日本第1家位於國家遺產中的旅館「東京車站大飯店」SPA及日本廣島希爾頓飯店的歐舒丹SPA也獲得該獎項的肯定。

請繼續往下閱讀...

福隆海洋溫泉「氯化物氫鹽泉」，礦物質含量豐富，是一般泉質的30～40倍。（福容大飯店福隆店提供）

福容大飯店福隆表示，台灣東北角有豐富的溫泉資源，除了較為人知的礁溪溫泉外，福隆海洋溫泉的泉質也早就得到日本水質研究所的認證，它是稀有的「氯化物氫鹽泉」，源自地下1500公尺的海洋深層水，礦物質含量豐富，是一般泉質的30～40倍，浸泡過後會在皮膚表層形成保護膜。去年，長榮礁溪鳳凰酒店及礁溪老爺酒店已經獲得奢華溫泉飯店獎項，今年福隆溫泉又得獎，台灣東北角的溫泉連續兩年獲得國際大獎肯定，勢必可成為東北角觀光亮點。

為歡慶獲得世界奢華雙料獎項，福容大飯店福隆店推出超值加碼回饋方案，圖為福容大飯店福隆VILLA。（福容大飯店福隆店提供）

福容大飯店福隆店不只溫泉得獎，這次也同時因擁有黃金沙灘，而得到世界奢華海灘飯店獎的肯定。每年夏天，福隆國際沙雕藝術季及貢寮國際海洋音樂祭都吸引數十萬遊客，加上附近一帶大東北角沿線的觀光景區，從九份、龍洞、鼻頭角一直到福隆，串聯成極具特色的旅遊路線。福容大飯店福隆店駐店總經理戴瑞宏表示，飯店同時拿到兩項大獎，不僅是對飯店團隊多年來辛勤努力的肯定，也展現台灣旅遊業在國際舞台上的競爭力與魅力，隨著寒冬的來臨，溫泉度假成為許多旅客的首選，福隆的溫泉加上沙灘海景更是為旅客帶來獨特的度假體驗，期待能吸引更多國際旅客前來享受台灣的自然美景與人文風情。

秋遊福隆，不只享受福隆海洋溫泉，還可到草嶺古道賞芒花。（福容大飯店福隆店提供）

為歡慶獲得世界奢華雙料獎項，福容大飯店福隆店也推出超值加碼回饋方案，即日起至12/31期間，透過官網及電話預訂任一住房專案，將有機會獲得福隆風呂別墅6人住宿1晚（價值56,800元+10%）以及經典溫泉套房雙人住宿1晚（價值24.800元+10%）；即日起至11/30福容福隆還推出雙人VIILA海洋溫泉湯屋優惠方案，包含湯屋2小時，加碼再送西式精緻簡餐、中式鍋物饗宴、或是雙人下午茶3選1；以及遊客最喜歡的職人手工貝果，也推出買5送1感恩回饋，讓遊客能將美味的伴手禮帶回家。相關內容詳詢福容大飯店福隆官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法