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社經豐富又讀博士 戴美玉「色釉」陶藝創作展今起登場

2024/10/18 19:08

戴美玉的「色釉」釉彩呈現之陶藝創作展，今（18）日起應邀在遠東百貨竹北店8樓展出。 （記者廖雪茹攝）戴美玉的「色釉」釉彩呈現之陶藝創作展，今（18）日起應邀在遠東百貨竹北店8樓展出。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陶藝家戴美玉投入釉彩創作多年，特別的是，她的社會經歷豐富，更攻讀兩個博士，使其作品兼具深度與廣度，展現獨到見解，戴美玉的「色釉」釉彩呈現之陶藝創作展，今（18）日起應邀在遠東百貨竹北店8樓展出。

「色釉」展覽開幕茶會宛如竹苗區藝術盛會，吸引許多學術界、藝術工作者、政商界人士參加。（記者廖雪茹攝）「色釉」展覽開幕茶會宛如竹苗區藝術盛會，吸引許多學術界、藝術工作者、政商界人士參加。（記者廖雪茹攝）

今天下午的「色釉」展覽開幕茶會，宛如竹苗區藝術盛會，吸引許多學術界、藝術工作者、政商界人士參加，新竹縣副縣長陳見賢、代表議長張鎮榮的辦公室主任余金勳和多名議員也熱烈出席。

「色釉」展覽開幕茶會宛如竹苗區藝術盛會，吸引許多學術界、藝術工作者、政商界人士參加。（記者廖雪茹攝）「色釉」展覽開幕茶會宛如竹苗區藝術盛會，吸引許多學術界、藝術工作者、政商界人士參加。（記者廖雪茹攝）

陳見賢說，戴美玉女士目前是亞洲大學數位媒體設計學系博士候選人，並擁有逢甲大學中文博士學位。她不僅是一位出色的陶藝家，也是國際獅子會竹苗區前總監、苗栗縣商業總會前理事長，現任台灣戴姓宗親總會理事長，社會經歷相當豐富，與藝術造詣交織出她獨特的藝術視角。

陶藝家戴美玉投入釉彩創作多年，特別的是，她的社會經歷豐富，更攻讀兩個博士，使其作品兼具深度與廣度，展現獨到見解。（記者廖雪茹攝）陶藝家戴美玉投入釉彩創作多年，特別的是，她的社會經歷豐富，更攻讀兩個博士，使其作品兼具深度與廣度，展現獨到見解。（記者廖雪茹攝）

戴美玉博士憑藉多年的創作經驗，探索釉彩的深層美學，並通過不同的燒製技法，展現出豐富的色彩變化與質感效果，為觀眾帶來了既傳統又創新的視覺享受。

陶藝家戴美玉投入釉彩創作多年，特別的是，她的社會經歷豐富，更攻讀兩個博士，使其作品兼具深度與廣度，展現獨到見解。（記者廖雪茹攝）陶藝家戴美玉投入釉彩創作多年，特別的是，她的社會經歷豐富，更攻讀兩個博士，使其作品兼具深度與廣度，展現獨到見解。（記者廖雪茹攝）

策展單位表示，「色釉」展覽聚焦於釉彩技法的運用與呈現。釉彩作為陶藝創作中極具變化的材料，其細膩的質感、層次豐富的色彩表現力，在高溫燒製過程中變幻莫測，賦予每一件陶瓷作品獨特的生命力與藝術價值。

陶藝家戴美玉投入釉彩創作多年，特別的是，她的社會經歷豐富，更攻讀兩個博士，使其作品兼具深度與廣度，展現獨到見解。（記者廖雪茹攝）陶藝家戴美玉投入釉彩創作多年，特別的是，她的社會經歷豐富，更攻讀兩個博士，使其作品兼具深度與廣度，展現獨到見解。（記者廖雪茹攝）

展覽作品涵蓋了不同的陶藝風格與形式，從作品中，不僅可以感受到陶藝的手工溫度，更可體驗到釉彩在高溫窯火中產生的自然變化，呈現出不可預測的美感。歡迎社會各界人士蒞臨參觀，體驗這場色彩與陶藝交織的藝術饗宴。

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