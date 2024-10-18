台北文學館選定館址預計2027年開館營運 文學界：盼了好久

台北市長蔣萬安今天宣布台北文學館將設立於台北自來水事業處新建大樓「公館大樓」，預訂2027年底開館營運。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今天宣布台北文學館將設立於台北自來水事業處新建大樓「公館大樓」，預訂2027年底開館營運，作家代表張曼娟直呼期盼興建台北文學館已15年，從中生代等到領敬老卡，盼到今天終於看到曙光；台灣文學發展基金會董事長封德屏表示，台北文學館的創建經過多年曲折，文學界盼了好久，如今「天時地利人和」，台北市終於有文學館。

蔣萬安今天宣布台北文學新地標－台北文學館選定位於未來將落成的公館大樓，他深信「文學是一座城市的靈魂」，多年來收到諸多文學界前輩殷殷期盼，台北文學館將延續使命，持續擴大文化影響力。

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蔣萬安進一步指出，公館大樓為台北自來水事業處新建大樓，未來將做為嶄新商圈與辦公空間，台北文學館位於公館大樓裙樓，面積517坪，挑高9米，接鄰台北好水故事館，除承接台北文學位於城南的歷史脈絡，更提供台北市自然資源的歷史與發展。

張曼娟致詞提到，15年前由封德屏號召一群作家及學者，一同倡議台北需要一座文學館，文學館能夠看見一座城市「非物質文化的底蘊」，生活在台北的經驗無不深深影響了作家們，而人們則透過作家的文字持續被影響下去。

封德屏則用「眾裡尋他千百度、踏破鐵鞋無覓處」，道盡奔走創建台北文學館多年的曲折，過去看著台中、高雄等都有設置文學館，台南則是國家級的台灣文學館，但身為首都、出版社集聚的台北市，竟沒有文學館，如今經過多年曲折，台北市終於將有文學地標。

台北市政府今年10月於嘉禾新村之拾光屋成立台北文學館籌備處，將於19日起展出「讀台北：複寫一座城市的練習」展覽；接續於10月26至27日以「台北午後．漫步調」雙日論壇邀請多位文學名家對談，並辦理微型文創市集，與民眾一起思索閱讀台北的多元可能。

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