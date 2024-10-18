教育部文藝創作獎今頒獎

教育部文藝創作獎今舉辦頒獎典禮，銘傳大學應用中文系講師賴俊儒（左）獲得教師小說組特優；北市中崙高中教師徐雅薇（右）奪得教師散文組優等。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕已舉辦44屆的教育部文藝創作獎今舉辦頒獎典禮，其中銘傳大學應用中文系講師賴俊儒以面對霸凌性侵案的拉扯比擬殺魚過程的〈壞心腸〉作品，獲得教師小說組特優；北市中崙高中教師徐雅薇則透過陶瓷修補結合自己求學時的困境以〈金繼〉作品奪得教師散文組優等；而今年最年輕的得主是年僅18歲的台師大社教系學生蔡育慈，以〈石貼仔〉為題描寫家人生命故事拿下學生組散文佳作。

今年度教育部文藝創作獎共有55位作者的56件作品，自660件參賽作品中脫穎而出獲獎，顯示了文藝創作風氣在校園中的深耕成果。

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賴俊儒的〈壞心腸〉描繪學校專輔老師在面對女學生被霸凌性侵時沒有成功接住的罪疚感，面對卸責的各單位、嗜血的媒體與網民讓他成為空心人。並透過賣場處理鮮魚的情境，以腐爛腥臭的魚內臟隱喻人心敗壞。

賴俊儒表示，小說情節是在教育界歷程中許多校園角落故事拼湊而成，由於自己也喜歡做料理，因此帶入殺魚情境，盼透過創作提醒社會，對所有事件要有耐心觀察、不急下判斷，更能有全觀視野探討事情本質。

徐雅薇的作品〈金繼〉以陶瓷的修補藝術為主軸，用以象徵人世間的微疵可以成就大瑜。她指出，自己在求學時是有裂紋的不完美學生，也會因為過於安靜內向被外界否定，但因為從小就立志當老師，受到老師鼓勵之下，才有機會踏上講台。

徐雅薇說，大學時學教育哲學其中有一概念為教育與塑造，後來出社會又接觸到陶藝課，因此覺得這兩者可以連結。而在現實生活中，曾遇到比較內向的學生，她更能同理予以鼓勵，讓學生感受到原來也有人會注意到我。

教育部文藝創作獎今舉辦頒獎典禮，今年最年輕的得主是年僅18歲的台師大社教系學生蔡育慈，描寫家人生命故事拿下學生組散文佳作。 （記者楊綿傑攝）

蔡育慈則是以〈石貼仔〉為題描寫大伯童年感冒未癒導致腦病變，產生暴力或偷女生內褲等偏差行為，但大伯在豢養彈塗魚有特殊才能，後來大伯被送入病院，彈塗魚也被放生，有了關閉與自由的對比，充分結合邊緣人物與魚類生態結合。

蔡育慈表示，自己從小就喜歡閱讀、寫作，投稿教育部文藝創作獎已經多次，終於拿下散文佳作，未來仍會持續寫作不輟。

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