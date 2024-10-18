台中國際動畫影展10週年，展期延長10天推展世界級巨作。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2024台中國際動畫影展今（18）日正式登場，今年逢影展10週年，除展期延長為10天外，更集結3大重量級世界影展，與全球知名動畫影展接軌，將國際知名動畫作品帶進台中，讓動畫迷大飽眼福，另有講座及論壇活動，和影迷漫談動畫製作與發行經驗，更首度推出「口述影像場」，邀視障朋友進戲院免費體驗動畫電影的魅力，影展即日到27日在大魯閣新時代威秀影城舉行。

台中市副秘書長林育鴻指出，動畫影展邁入10週年里程碑，已然是台灣最具規模的動畫盛會，並與全球知名動畫影展接軌，節目單元網羅克羅埃西亞薩格勒布國際動畫影展、波蘭StopTrik停格動畫影展及首爾獨立動畫節等，跨越歐亞疆界，將國際知名動畫影展作品帶進台灣、聚集在台中，讓台灣動畫迷就近觀賞到國際頂尖動畫作品。

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台中市影視發展基金會指出，今年適逢影展10週年，展期延長為10天；今年競賽有來自107個國家、精選62部入圍作品角逐135萬總獎金，今年力邀國內外重磅影人組成重量級決審團，包括曾以《墜落》勇奪2018年台中國際動畫影展首獎、擔任本屆「焦點影人」的法國導演波赫士勒培等；「焦點工作室」單元更精選稱霸日本動畫新番的WIT STUDIO和100studio、挖掘歐洲新生代潛力創作者的Miyu Distribution，以及台灣本土投入動畫製作的《魔法阿媽2：魔法小豆苗》及《小兒子》等幕後團隊，都將在展期間舉辦系列影人講座及論壇活動，和影迷漫談動畫製作與發行經驗。

此外，台中國際動畫影展期間除了放映精采動畫影片，也安排多場動畫講座與周邊活動，今年更首度舉辦的「口述影像場」，廣邀視障者進戲院免費體驗動畫電影的魅力。影展於10月18日至27日在大魯閣新時代威秀影城舉行，影展現場及OPENTIX售票系統皆可購票，更多影展活動資訊，請上台中國際動畫影展官方網站或官方臉書粉絲專頁查詢。

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