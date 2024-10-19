活到老學到老 長青學苑舉行第33期結業典禮暨作品聯展

長青學苑結業典禮，在澎湖縣政府演藝廳合影。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「長青學苑第33期結業典禮暨作品聯展」今（19）日在澎湖縣身心障礙者福利服務中心盛大舉行。澎湖縣長陳光復頒發結業證書、合拍畢業照，與學員分享學習上豐碩的成果和畢業的喜悅，恭喜學員們在為期6個月的課程中完成了另一段豐富的人生學習歷程，並頒發講師感謝狀，以表彰他們為學員帶來多元且精彩的授課內容。

陳光復表示，「活到老，學到老」是一種對生命的積極態度，他表示，學習不應隨著年齡的增長而停止，正因為持續學習，才能保持心靈的年輕與活力，活動中最年長的學員已92歲，仍以滿腔熱血投入學習。看到大家以熱忱參與學習，用歌唱、表演、繪畫、手工等為自己的人生加分、喝采，這份積極向上的精神令人感佩，更值得大家學習。

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澎湖縣長陳光復頒贈畢業生，長青學苑畢業證書。（澎湖縣政府提供）

另外，陳光復表示，感謝社團法人澎湖縣照顧服務協會長期以來對長者學習、身障朋友以及弱勢群體的照顧和付出。活動特別邀請由薛宛真老師指導的卡拉OK歡唱班為典禮揭開序幕，緊接著由黃春梅老師指導的肌肉魔法班，以及王旻偉老師指導的陶笛班，為畢業生帶來精彩的表演。

澎湖縣政府委託社團法人澎湖縣照顧服務協會辦理第33期長青學苑，課程於4月15日起至10月6日止，共計開設51個班級，課程廣及6鄉市，結業人數多達568人，總人次1116人。並自即日起至11月3日止於澎湖縣政府文化局中興畫廊展出學員們的相關作品，內容包含國畫、書法、剪紙、素描、創意繪畫、手工拼布、手作DIY等約200件。

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