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驚豔 台南農漁地景藝術6大作品亮相

2024/10/19 16:33

在佳里區蕭壠文化園區的作品〈看起來也甜甜〉。（記者楊金城攝）在佳里區蕭壠文化園區的作品〈看起來也甜甜〉。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南400農漁地景藝術節推出「生生萬物」6座大型戶外裝置藝術在藝術園區、漁港、菜市場等6個地點展出，讓人驚豔，今（19）日在麻豆總爺藝文中心揭展，創作結合在地的農漁文化與現代藝術相當吸睛。

台南400農漁地景藝術節推出「生生萬物」6座大型戶外裝置藝術展，今（19）日在麻豆總爺藝文中心揭展，舞蹈表演開幕。（記者楊金城攝）台南400農漁地景藝術節推出「生生萬物」6座大型戶外裝置藝術展，今（19）日在麻豆總爺藝文中心揭展，舞蹈表演開幕。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲、立委郭國文、南市文化局副局長林韋旭和藝術家為農漁地景藝術節開幕，黃偉哲稱讚裝置藝術展現台南農業生命力，藝術家們以藝術創作方式讓民眾了解過去先人走過的歷史。

在官田區隆田chacha文化資產教育園區展出的〈友善之雉〉。（記者楊金城攝）在官田區隆田chacha文化資產教育園區展出的〈友善之雉〉。（記者楊金城攝）

台南農漁地景藝術節由南市農業局、文化局主辦，以「生生萬物」為題，6個展區分別是由走路草農藝團在新化果菜市場創作〈四季美滿，百年開箱〉、藝術家劉哲安在官田區隆田chacha文化資產教育園區創作〈友善之雉〉、林舜龍和陳幸雄、達達創意在總爺藝文中心創作〈孕〉、莊志維在佳里區蕭壠文化園區創作〈看起來也甜甜」、盂施甫在七股觀海樓創作〈曾經〉、胡乘祥在將軍區青山漁港創作〈意外的交界地〉。

文化局指出，6展區的地景與藝術作品互相呼應生趣，講述著一段農漁與大地的故事，這些作品彷彿打開了通往時間長河的大門，讓人身臨其境地感受台南土地的生命力。

在台南麻豆總爺藝文中心展出的地景創作〈孕〉。（記者楊金城攝）在台南麻豆總爺藝文中心展出的地景創作〈孕〉。（記者楊金城攝）

策展人方敍潔指出，「生生萬物」6座大型農漁裝置藝術作品，詮釋生命培育的潛流、農產運銷的物流、蔗糖聯覺的交流、鹽分地帶的伏流、永續漁業的海流、物種共生的匯流，藝術家在創作時將農漁體系與大地生命力巧妙結合，展現了農漁產業如何與生態共生共存，連結歷史與當代，讓觀眾在欣賞藝術的同時，也能反思環境永續的議題。

台南400農漁地景藝術節「生生萬物」戶外裝置藝術展」將在6大展區展出至明年4月30日止，歡迎民眾到台南旅遊時，到場看展感受這場穿越時空的藝術與自然對話。

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