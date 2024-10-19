投入攝影20餘年 「土壤營養師」首辦個人展

農業部台南區農改場斗南分場長黃瑞彰投入攝影20多年，今首度舉辦個人展。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕投入農業部台南區農改場服務23年，現年55歲的斗南分場長黃瑞彰，長年協助農民改良土壤，被譽為「土壤營養師」。他20多年前自學攝影，記錄改良場內外及田間服務狀況，其攝影作品深受農友喜愛。在農民鼓勵下，今首度在雲林斗南鎮舉辦個人攝影展，展出25幅攝影作品。他表示，未來希望能夠開設農人攝影展，帶領大家看見農民辛勤耕種的一面。

農業部台南區農改場斗南分場長黃瑞彰投入攝影20多年，今首度舉辦個人展。（記者李文德攝）

黃瑞彰專長於土壤改良，他認為許多作物問題其實源在於土壤，應「因土施肥」，甚至全年無休皆為了農民服務，教導農民用簡易設備判斷土壤狀況，只要農友傳來照片，定竭力找解方，深得農民敬愛，獲得「土壤營養師」之稱。

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20多年前他請攝影師協助拍攝農改場環境，作品令他驚豔萬分，讓他詫異道：「原來每日工作的地方竟是這麼美。」至此他開始自學攝影，向攝影師求教，開啟了他「斜槓」人生，協助拍攝農改場活動等，將攝影當成工作之餘的紓壓方式，自己的田間研究就是他常拍攝的場景。

農業部台南區農改場斗南分場長黃瑞彰（右3）投入攝影20多年，今首度舉辦個人展。（記者李文德攝）

他多年來累積不少作品，分場中也能在各處角落看見他作品供同仁欣賞，在多位農友鼓勵下，今至12月30日在斗南鎮「梔子花開」舉辦個人攝影展，展出25幅作品。黃瑞彰表示，他並非科班出身，只喜歡將曾經走過的景物留下最難忘的瞬間，這份對於大自然的觸動是難以用言語訴說完全。

黃瑞彰笑著說，20多年來投入攝影這塊已有數百萬元資金，不過對他而言既是工作紓壓之用，也對提升工作效率有所助益。下個目標是希望開「農人臉譜」，帶領大家用他鏡頭內的世界，看見每一位農民辛勞耕作、歡喜豐收的各種面貌。

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