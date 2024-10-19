桃源美展頒獎 高安柏、張天健獲「年度特別獎」

高安柏專注於水墨媒材的語彙探索，其作品〈橫山行旅〉獲桃源美展年度特別獎。（文化局提供）





〔記者謝武雄／桃園報導〕2024桃源美展前天舉行頒獎典禮，今年共千件作品參賽，63件進入複賽，其中不分類別的「年度特別獎」在激烈角逐下，由高安柏〈橫山行旅〉及張天健〈我有一個夢〉獲得殊榮，張天健〈我有一個夢〉也獲得「書法篆刻類」第一名。

桃美獎第一名分別為水墨類－蔡旻芸〈像日常一樣Ⅴ〉、膠彩類－林宇荃〈無諾言的棲巢〉、油畫類－賀蕙芝〈鳳梨〉、版畫類－李迪權〈秀場〉、水彩類－傅遠超〈夢想&日常〉、書法篆刻類－張天健〈我有一個夢〉。

請繼續往下閱讀...

張天健作品〈我有一個夢〉，傳達了書篆文雅之氣外，獲桃源美展年度特別獎。（文化局提供）

今年桃源美展以「繪畫與書寫類」為主題，徵件類別涵蓋「水墨」、「膠彩」、「書法篆刻」、「油畫」、「水彩」及「版畫」，今年投件數量接近千件，最後選出12件水墨類、7件膠彩類、16件油畫類、11件書法篆刻類、7件版畫類，共63件入圍。

其中，高安柏專注於水墨媒材的語彙探索，透過在場感知山岳、觀察岩石與土地表層，結合寫生與臥遊體驗，將山岳比擬為生靈，賦予其皮毛與髮膚，並以個人經驗調和出超現實地景，孕生具個人風格的山水觀，藉〈橫山行旅〉一作榮獲年度特別獎殊榮。

另一件獲獎之作〈我有一個夢〉由張天健篆刻作品獲得特別獎評審青睞，此作同樣獲得書法篆刻類桃美獎獎項，選用了白話與文言文各半來創作，傳達了書篆文雅之氣外，也表達了藝術家的人生觀與日常的抒發。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法