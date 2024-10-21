2024 TUTech藝術季台南登場 啦啦舞動感揭幕

「2024 TUTech藝術季」在南應大舞蹈系的啦啦舞表演中揭幕。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕以藝術派對為主題的「2024TUTech藝術季」，今（21）日在動感十足的啦啦舞演出中揭幕，為期6天的活動，包括音樂、舞蹈、寫生比賽、COSPLAY遊街及市集等，在台南應用科技大學校園內舉行，也邀請民眾入校參與。

藝術季於21日至26日舉行，除了南應大舞蹈系的舞蹈表演，音樂系的排鼓及北管表演，並結合中南部多所國中小與高中職，共同舉辦聯合音樂會與舞蹈聯展，一同展現年輕學子的創意與潛力。期間也有多場流行音樂練功秘笈大師講座，邀請業界老師分享音效設計及幕後技術、舞台演出與編曲等經驗。

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25日晚上並邀請蘇俊穎掌中木偶劇，帶給民眾不一樣的星期五晚上。

26日上午9時起，則有藝術派對文創市集、校園寫生比賽、搖滾祭、「六十韶光-南應大教師暨系友校慶音樂會」，以及學生COSPLAY當紅動漫或遊戲角色，在校內踩街遊行。

南應大校長楊正宏表示，台南擁有深厚的文化底蘊，希望透過藝術季活動，讓民眾一起來感受藝術作品的魅力。藝術季期間參與指定活動並在活動手冊集滿3枚PARTY章，還有機會獲得專屬的藝術季禮品，相關活動內容可上南應大藝術學院官方網站查詢。

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