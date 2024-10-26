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助學生開啟德國舞團人生 吳曉菁獲選教育家人物典範

2024/10/26 12:50

台中市文華高中舞蹈老師吳曉菁（前排右1）以身心動作教育結合舞蹈，設計的課程受學生歡迎。（圖為教育部提供）台中市文華高中舞蹈老師吳曉菁（前排右1）以身心動作教育結合舞蹈，設計的課程受學生歡迎。（圖為教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕台中市立文華高中舞蹈老師吳曉菁傾盡全力栽培有舞蹈天份的孩子，秉持「一日為師，終生服務」理念，曾自掏腰包買飛機票，帶著從台北藝術大學畢業的「學生」，飛到德國參加舞蹈學院考試，並順利考取，現在已在德國公立職業舞團擔任舞者，也在德國結婚生子、落地生根，吳曉菁為學生的熱情付出，獲選教育部「教育家人物典範」。

吳曉菁擔任「藝術才能舞蹈資優班」舞蹈老師，同時教高三普通班學生藝術生活課程，她將「身心學」融入舞蹈專業領域，帶領學生覺察身體，以身心動作教育結合舞蹈專業，設計的課程大受學生歡迎，年年被學生評為「大推和必推」滿意度最高的課程。

即使教學30多年，吳曉菁（左）仍不斷自我進修，獲台灣身心教育學會培訓，取得專業證照。（圖由教育部提供）即使教學30多年，吳曉菁（左）仍不斷自我進修，獲台灣身心教育學會培訓，取得專業證照。（圖由教育部提供）

吳曉菁說，學生白天上課，有些人晚上要補習和學習才藝，加上很多人喜歡打電動，身形駝背，主要就是身體結構沒有擺在正確的位置，讓學生多有頸部痠痛的文明病，上課時她拿出自備教具，教導孩子們怎麼放鬆、怎麼覺察自己的身體，緩慢地吸氣，再重重地嘆氣，感受氧氣在體內的流動，幾個呼吸就協助學生釋放肩頭的壓力。

吳曉菁從小學芭蕾，為學好芭蕾，花長時間重複同樣的動作，不停地練習旋轉、點地、跳躍、踮立等技巧，腳指甲也因長時間的訓練而脫落，她回憶在舞蹈老師的嚴格教導之下，打罵少不了，飲食也要嚴格控制，但這些辛苦訓練，她都甘之如飴，因為喜歡芭蕾舞的優雅，而她的母親鼓勵她做自己真正喜愛、開心喜歡的事情，才能長長久久，因此從華岡藝校畢業，保送文化大學舞蹈系，主修課程仍選擇最心愛的芭蕾，並開啟她從事舞蹈教育的志業。

一名家境弱勢學生的術科總是班上倒數，時常偷偷掉淚，吳曉菁邀請她到家裡，無償一對一教學，即使家長送來學費，吳曉菁也婉拒不收，在吳曉菁的鼓勵之下，如願考取大學舞蹈系，更在吳曉菁的資助下，考取教師資格，成功逆轉人生，面對弱勢但有天份的孩子，吳曉菁愛才惜才，代墊學費或找尋外部資源給予協助，盡一切努力幫助學生們完成學業。

深耕舞蹈教學30餘年，她表示，老師如同引路人，要成為孩子可信任的人，老師確定好方向，把手中的燈提高一點，孩子就能看遠一點，在老師帶領下，自然可以找到寬廣的出路。

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