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第19屆榮三盃全國學生棋王賽登場 3組前16強明搶桂冠

2024/10/26 22:43

第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」今日選出分組前16強，明日決賽爭桂冠。（記者胡舜翔攝）第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」今日選出分組前16強，明日決賽爭桂冠。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」今日登場，連續兩天的賽程，依慣例首日先進行選拔賽，分為小學組、中學組及大學組，歷經全天共5輪對弈後，各組皆產生前16名，取得明日決賽資格，將於全日4場激戰中競逐學生棋王寶座。

小學組前16強合影。（記者胡舜翔攝）小學組前16強合影。（記者胡舜翔攝）

「榮三盃」比賽品質是國內業餘競賽的指標之一，每年都在擁有挑高空間的自由廣場中庭舉行選拔賽，為提供寬敞舒適的比賽環境，總參賽人數都控制在3百人左右。今年3組共有304位選手參賽，與往年一樣，小學組134位最多，其次是中學組113人，大學組則有57人。

主辦林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬表示，隨著疫後生活進入常軌，除報名踴躍之外，看到小學生每年參賽者都最多，可見國內喜愛下圍棋的人口不斷增加，是相當可喜之事。雖然小學生平均棋力較低，但勇於參賽練棋，隨年齡增長，段數也持續精進。其中更有天才型選手，如去年衛冕成功的小學生棋王陳映嘉，今年就以11歲考上職業棋士；去年首登中學生棋王寶座的鄭坪昊，弟弟鄭予皓則是9歲就成為全台年紀最小職業棋士。

中學組前16強合影。（記者胡舜翔攝）中學組前16強合影。（記者胡舜翔攝）

今日選拔賽結果，各組都不乏「越級」出線的黑馬，比如小學組棋力5段的吳稚謙，就在60位6段以上高手中勝出，順利晉級；中學組有25位棋力7段的強將，卻有黃柏人、蔡明叡、陳宏羽等3位以6段勇闖高手之林；大學組則有柯智幃與劉向恆兩位以棋力6段與其他7段列強擠進前十6強，反而去年棋王宋東樺今年跌落榜外，自嘲想貼補北海道旅費的獎金沒了。

至於去年全面落敗的女選手，今年共有3位順利進入決賽，分別是小學組的王佳格與謝知庭，以及中學組許霓霓。有趣的是，去年跌落榜外的許霓霓，雖然才高三，今年亮麗現身，亭亭玉立引發關注，其他女選手也都具顏值，讓人不禁聯想，是否學圍棋的女生都會漂亮又有好氣質？

裁判長秦世敏（站者左1）與大學組前16強合影。（記者胡舜翔攝）裁判長秦世敏（站者左1）與大學組前16強合影。（記者胡舜翔攝）

裁判長秦世敏特別提到今年比賽過程是歷來秩序最佳、品質最好，因為圍棋比賽非常講究「品德」，但有時好勝心難免引發紛爭，「榮三盃」一直以來就是以秩序與品質聞名，秦世敏認為今年比賽過程比往年更安靜，學生們都很守規矩，可說表現特別好。

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