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藝文 > 藝起享享 > 看表演

新北「藝術滿城香」演出53場 3萬7千名師生共賞好戲

2024/10/27 16:44

台灣戲曲學院帶來《馬戲派對》及《尾大不掉的海馬捲捲》，宛如歷經一場藝術嘉年華會。（教育局提供）台灣戲曲學院帶來《馬戲派對》及《尾大不掉的海馬捲捲》，宛如歷經一場藝術嘉年華會。（教育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「藝術滿城香」活動10月開跑，至12月31日累計演出53場次藝文活動，邀請全市國小4年級約3萬7千多名師生，到新莊文化藝術中心、樹林藝文中心、市府多功能集會堂及國立台灣戲曲學院木柵校區看好戲。

教育局長張明文表示，「藝術滿城香」由黎明技術學院、樹人家商和台灣戲曲學院帶來大型舞台劇，帶領孩子們學習劇場禮儀、認識劇場幕前和幕後，啟發對藝術表演或創作的興趣與想像力，同時提供青年學生展現舞台，全市國小4年級師生皆可到劇場欣賞表演，培養藝術美感。

新北市「藝術滿城香」活動10月開跑，邀請全市國小4年級約3萬7000多名師生到演藝廳欣賞舞台劇。（教育局提供）新北市「藝術滿城香」活動10月開跑，邀請全市國小4年級約3萬7000多名師生到演藝廳欣賞舞台劇。（教育局提供）

黎明技術學院《不可以亂丟哦！》透過夢境演出，讓學生思考愛惜物品及收納整理的重要性，融入環保議題，具教育意義；樹人家商《新花木蘭》改編〈木蘭從軍〉樂府詩的歷史故事，讓學生透過戲劇認識「巾幗不讓鬚眉」的故事，體會子女對父親的孝心。

台灣戲曲學院帶來《馬戲派對》及《尾大不掉的海馬捲捲》，宛如歷經一場藝術嘉年華會，透過音樂、戲劇、舞蹈等元素，進行雜耍匯串、高車踢碗、疊羅漢、排椅倒立等特技，再藉由劇情帶出海馬、熱帶魚、寄居蟹等特性及面臨的生存問題，引導孩子關心海洋生態問題。

新北市國小4年級師生從10月到12月底，皆可到劇場欣賞表演，培養藝術美感。 （教育局提供）新北市國小4年級師生從10月到12月底，皆可到劇場欣賞表演，培養藝術美感。 （教育局提供）

林口區嘉寶國小學生余寬宸說，活潑的表演和豐富的肢體表達出物品被隨意丟棄的感受，看完後體認到東西不應該隨便亂丟，如果不需要可以捐給需要的人再利用；學生廖允齊說，劇情有趣感人，了解到生活物品得來不易，希望大家一起珍惜資源。

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