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文化部助素人樂齡舞者習舞圓夢 11/16岡山文化中心公演「後青春的我們」

2024/10/27 16:48

「後青春的我們」成人芭蕾彩排。（高市文化局提供）「後青春的我們」成人芭蕾彩排。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕一群退休和家管的婆婆媽媽習舞圓夢，歷經4個月的苦練，完成「後青春的我們」舞碼，11月16日將在岡山文化中心成果公演，即日起開放索票。

「後青春的我們」是高市文化局爭取文化部「藝文場館營運升級計畫」，於岡山文化中心首次規劃「樂齡駐館展演推廣計畫」，為55歲以上民眾設計的舞蹈課程。

文化局表示，為活化岡山文化中心場館空間，並建立藝文特色，評估大岡山區55歲以上樂齡民眾比例較高，加上岡山文化中心週邊運動中心、醫療體系、購物商圈快速成型，因此開發樂齡族群一同體驗藝文，以型塑岡山文化中心成為兼具健康休閒的特色藝文園區。

「後青春的我們」民族舞劇照。（高市文化局提供）「後青春的我們」民族舞劇照。（高市文化局提供）

文化局說，「後青春的我們」係與岡山在地藝文團隊「慧敏兒童舞蹈團」合作策辦，由藝術總監王慧敏邀請石惠珠、黃筱哲2位知名舞蹈教師，共同規劃適合樂齡者的成人芭蕾、民族舞及現代即興舞蹈課程，吸引樂齡長者熱烈迴響，47名學員從55歲到74歲都有，許多學員遠從前鎮、鳳山、鹽埕來到岡山上課。

「後青春的我們」現代即興舞蹈演出。（高市文化局提供）「後青春的我們」現代即興舞蹈演出。（高市文化局提供）

學員多是退休族、家庭主婦或在家帶孫的婆婆媽媽，上課後，服裝儀容開始顯露出舞者的端莊與自信，體態站姿越顯挺直且動作輕巧，學員從舞蹈動作得到肌力訓練，彷彿重新學習走路、重新學習手腳用力的方式，偶而手腳不協調，不斷卡住忘記動作，每次上課都笑聲連連。

文化局表示，「後青春的我們」11月16日晚上7點半在岡山文化中心演藝廳成果公演，民族舞班將演出舞作歲月風景，演繹岡山空軍眷村的女眷風情；芭蕾班演出優雅高年級，指導老師王慧敏讓舞者化身為每年初夏的岡山區花-大花紫薇，藉以祝福樂齡長者更要珍惜時間、自在跳舞；現代即興班則將演出人生有夢，展現生活的挑戰讓生命更加珍貴，即日起開放岡山文化中心服務台索票。

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