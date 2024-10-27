6縣市攜手地方創生微電影競賽 《致回家的妳》奪首獎

「青春還鄉─地方創生微電影競賽」今年由新北市等6縣市攜手合辦，展現推動地方文化的決心。（青年局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕由6縣市與台灣藝術創生文化基金會合辦的地方創生微電影競賽「青春還鄉」得獎名單出爐，今天在新北市舉行頒獎典禮，《致回家的妳》從37部作品中脫穎而出、拔得頭籌，闡述1位剪輯師返鄉接手茶園的心境，深刻描繪當代青年在城市追求夢想與回歸田園生活的豐富情感和心路歷程。

「青春還鄉─2024地方創生微電影競賽」首獎由黑麋影視《致回家的妳》奪得，記錄一位剪輯師接手南投家中茶園的返鄉心境。（青年局提供）

新北市政府副秘書長龔雅雯表示，新北市政府支持地方創生議題，為影像創作者搭建舞台，3年來有越來越多學生創作參賽，主動拿起鏡頭耕耘地方故事。今年由基隆市、台北市、新北市、桃園縣、新竹縣、台中市6縣市共襄盛舉，展現推動地方文化的決心，透過影片創作，凝聚社會對地方發展的重視，為台灣的永續發展注入活力。

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「青春還鄉─地方創生微電影競賽」今年有37 部作品入圍決賽，共有14部影片獲獎。（青年局提供）

新北市青年局長邱兆梅表示，今年競賽共收到77件拍攝企劃，有37部作品入圍決賽，選出14部影片獲獎。首獎由黑麋影視《致回家的妳》，記錄一位剪輯師的斜槓創生故事，一邊從事剪輯師的日常工作，一邊接手南投家中茶園的返鄉心境；二獎是中正大學學生田筱琪拍攝的《返鄉中年》，描述父親返鄉20餘年，致力推動友善農法的生活；三獎由聚文化社會企業的《回新屋》獲得，拍攝第3代養蜂青年連冠欽打造新屋沿海地方創生的夢想。

今年特別獎及優選獎共選出8部作品，包括探討檳榔產業的《剖白》；紀錄深坑山區百年茅草屋頂土埆厝─林家草厝主人翁的《來！喝茶啊！》；由4所大學學生組隊拍攝新竹縣新豐鄉「大口吃米」的作品《田心連綿》；描述烏來泰雅文化的《走在山裡面TAMPA》；以台南蓮河場域思考返鄉議題的《返鄉 好嗎》；以東港王船祭為主題的《祭憶猶新》；紀錄桃園市「桃氣青農」獨家故事的《幸福田上》；以及描繪重新打造蘭嶼傳統「地下屋」的《心中的角落》。

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