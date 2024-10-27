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黑馬突圍！ 第19屆榮三盃學生棋王：馬大濬、蔡明叡、李亮非

2024/10/27 17:59

第19屆「榮三盃全國學生棋王」出爐，左起中學生棋王蔡明叡、小學生棋王馬大濬、大學生棋王李亮非。（記者潘少棠攝）第19屆「榮三盃全國學生棋王」出爐，左起中學生棋王蔡明叡、小學生棋王馬大濬、大學生棋王李亮非。（記者潘少棠攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由林榮三文化公益基金會主辦、《自由時報》協辦的第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」，歷經2天賽程，於今日決賽誕生3位全新的學生棋王，分別是小學生棋王由台北仁愛國小六年級馬大濬，以棋力7段勝出 ；中學生棋王由桃園復旦中學二年級蔡明叡，以棋力6段力克群雄榮登寶座；大學生棋王則是清華大學二年級的李亮非，在同樣7段棋力相當的對手中抓住勝機，順利奪冠。

第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」頒獎後合影。坐者左2起，3位新科學生棋王；左5起，林榮三文化公益基金會董事長林鴻聯、董事兼大會主席江振雄、《自由時報》副社長陳進榮、《自由時報》總編輯鄒景雯、裁判長秦世敏。（記者潘少棠攝）第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」頒獎後合影。坐者左2起，3位新科學生棋王；左5起，林榮三文化公益基金會董事長林鴻聯、董事兼大會主席江振雄、《自由時報》副社長陳進榮、《自由時報》總編輯鄒景雯、裁判長秦世敏。（記者潘少棠攝）

其中，以6段棋力榮登中學生棋王的蔡明叡，獲裁判長秦世敏形容為大黑馬，他在決賽最後一盤對上去年中學生棋王鄭坪昊，兩人在棋盤上對弈廝殺，可說勢均力敵，直到最後以黑186險勝，秦世敏認為，中學生選手面對升學壓力，須兼顧課業與練棋，養成冷靜的思考能力，在面對強敵時，又能沉著以對，實屬不易。

第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」今日於自由廣場國際演藝廳進行決賽及頒獎。（記者潘少棠攝）第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」今日於自由廣場國際演藝廳進行決賽及頒獎。（記者潘少棠攝）

林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬則表示，榮三盃學生棋王比賽至今第19屆，如今參加中學組與大學組的選手，可說一路參加比賽上來的，甚至有選手升上中學就成為職業棋士，很開心看到歷屆參加榮三盃的選手們，後來也都在國際上發光發熱，期勉所有參賽者，即便成績不如自己的理想也不要氣餒，明年再來，將來也會有機會在更大的舞台上表現棋藝，成為台灣之光。

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