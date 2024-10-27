棋王出爐！第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」決賽結果名單這邊看

第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」決賽於10月27日舉辦。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第19屆「榮三盃全國學生棋王賽」，歷經2天激烈對奕，各組16強於今日舉行決賽，誕生三位學生棋王：小學生棋王台北仁愛國小馬大濬、中學生棋王桃園復旦中學蔡明叡、大學生棋王國立清華大學李亮非。前四名得獎名單如下：

排名／姓名／就讀學校／年級／棋力／獎金

★大學組

冠軍 李亮非 國立清華大學 大二 7 六萬元

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亞軍 李庭宇 國立東華大學 大三 7 四萬元

季軍 柯智幃 國立成功大學 大二 6 三萬元

殿軍 林士堯 國立台北大學 大五 7 二萬元

★中學組

冠軍 蔡明叡 桃園復旦中學 國二 6 六萬元

亞軍 鄭坪昊 台北麗山中學 高二 7 四萬元

季軍 孫士鈞 台北松山中學 高一 7 三萬元

殿軍 江逸笙 桃園陽明中學 高三 7 二萬元

★小學組

冠軍 馬大濬 台北仁愛國小 小六 7 六萬元

亞軍 林泓佑 新北溪口國小 小五 7 四萬元

季軍 吳君成 桃園莊敬國小 小六 6 三萬元

殿軍 陳天宸 桃園大勇國小 小五 6 二萬元

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