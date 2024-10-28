斥資1400萬整修百年縣定古蹟 「花蓮港山林事業所」開放標租

「花蓮港山林事業所」具有濃濃的日式風格。（林保署花蓮分署提供）

〔記者游太郎／花蓮報導〕林業及自然保育署花蓮分署耗資1400萬餘元，歷經2年多規畫設計及施工，完成屋齡百年、縣定古蹟「花蓮港山林事業所」整建修復，自即日起開放標租，希望藉由民間創意讓古蹟活化再利用。

林保署花蓮分署指出，縣定古蹟花蓮港山林事業所，前身為日治時期（西元1919年）臺灣總督府營林所東部出張所，後遷移至花蓮港街後興建的建築，見證日治時期花蓮地區的林業開發。

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「花蓮港山林事業所」為百年縣定古蹟，整修後將開放民間標租經營。（林保署花蓮分署提供）

花蓮港山林事業所使用日治時期洋風木構桁架及中期常用的洗石子、槢木天花、簷口Y字形柱列等，與文化瓦諸種歷史性構造用材的建築類型，極具技術史價值，是一棟和洋混合風格的美麗建築。

花蓮分署依原貌修復後，將開放民間標租，範圍面積368.02平方公尺，租期五年、開放民間業者承租，未來營運項目以國產材為主要生產原料工藝、設計或生活創意等相關產業為主，以布、天然染及其他天然材料為主要生產原料工藝、設計或生活創意等相關產業為次要對象，透過民間創意營運思維，為縣定古蹟花蓮港山林事業所加值。

花蓮分署表示，詳細內容公告於花蓮分署官方網站，凡設籍本國且經政府登記核可的公司行號、法人組織、團體或其他法令得經營允許營運項目的廠商均可參加，11月20日前開放投標。

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