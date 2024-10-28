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第2屆社區營造獎名單揭曉 日本社造大師對台特殊貢獻獲評審團獎

2024/10/28 21:44

「評審團獎」得主日本千葉大學榮譽教授宮崎清（中）與昔日臺灣學生黃世輝（左）及高宜淓（右）合影。（文化部提供）「評審團獎」得主日本千葉大學榮譽教授宮崎清（中）與昔日臺灣學生黃世輝（左）及高宜淓（右）合影。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣自1994年推動社區營造至今30年，文化部為表彰社造工作者、傳承社造經驗與價值，特別辦理「社區營造獎」，今（28）日公佈第2屆得獎名單，含4類獎項及「評審團獎」共11位（組）獲選，將可獲得獎金20萬元、獎座及得獎證書，頒獎典禮將於12月20日在松山文創園區舉行。

文化部表示，本屆共有來自全國134件團隊或個人參賽，經初、決審多輪投票，最終確認4類獎項；另由本屆評審委員特別頒發「評審團獎」予日本千葉大學榮譽教授宮崎清，宮崎清於台灣推動社造初期，即扮演提供新視野及協助培育社造種子人才的角色，30年來未曾中斷，期間亦積極促進台日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。

台灣自1994年推動社區營造至今30年，為迎接下一個社造30，文化部長李遠邀集社造專家學者進行座談，暢談社造經驗及文化基地計畫。（文化部提供）台灣自1994年推動社區營造至今30年，為迎接下一個社造30，文化部長李遠邀集社造專家學者進行座談，暢談社造經驗及文化基地計畫。（文化部提供）

其他各類獎項獲選名單如下：

「社造貢獻獎」共3組獲選：花蓮縣牛犁社區交流協會、雲林縣螺陽文教基金會，以及基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖。

「社造創新獎」共2組獲選：高雄市旗山尊懷活水人文協會、彰化二水源泉社區賴昭旭。

「青年行動獎」共3組獲選：新竹大山北月創辦人暨執行長莊凱詠、台中七喜廚房楊七喜、南投中寮鄉漳平溪文化藝術協會執行長楊博惇。

「社造行政獎」共2組獲選：宜蘭文化局莊鵬燁、苗栗縣獅潭鄉公所。

此外，為迎接下一個社造30，文化部提出「百大文化基地」構想，盼整合政府與民間累積及共創30年的社造成果，包含社區營造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，成為提供全民共創、共享，具有經濟及觀光潛力的文化基地。

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