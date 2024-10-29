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重溫兒時童趣 澎湖文化局與澎科大合作推動銀髮族「打彈珠」活動

2024/10/29 13:38

澎湖縣政府文化局打彈珠結合地板滾球，重溫童年回憶。（澎湖縣政府文化局提供）澎湖縣政府文化局打彈珠結合地板滾球，重溫童年回憶。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「打彈珠」是許多人的童年回憶，搖身一變成為高齡者休閒活動。由國立澎湖科技大學「澎湖縣社區營造點徵選計畫」執行「『一童趣交遊』：當打彈珠與地板滾球相遇」計畫。計畫辦理創新結合打彈珠遊戲與現代流行的地板滾球運動，活絡社區高齡者的身心健康，推動健康運動。

此次「一童趣交遊」的「第1屆打大珠比賽」在國立澎湖科技大學體育館一樓中庭熱鬧登場。主要參賽者為年滿65歲的長者，來自望安鄉中社社區發展協會、阮厝工作坊、馬公市西衛社區發展協會及澎科大銀髮健身俱樂部。競賽分為樂齡組8隊與同樂組5隊，吸引近百位長者參與。各參賽團隊展現團隊合作與彼此扶持的精神，場面熱鬧非凡。

「第1屆打大珠比賽」澎湖各社區踴躍報名。（澎湖縣政府文化局提供）「第1屆打大珠比賽」澎湖各社區踴躍報名。（澎湖縣政府文化局提供）

比賽最後由澎湖縣政府縣文化局副局長洪進業頒發獎牌，表彰參賽者的熱情與努力。他表示：「這場比賽不僅競技性強、趣味十足，更能鍛鍊手眼協調能力，增進社區居民的互動與友誼」，同時打彈珠為台灣民眾童玩之一，重溫童趣之餘，還能健身強體，並能加強高齡長者社交圈，活動一舉數得。

澎湖縣政府縣文化局一直致力於保存與傳承在地的珍貴文化。隨著現代社會快速變遷，許多充滿歷史與文化意涵的傳統遊戲逐漸被遺忘，兒時遊戲如打彈珠便是其中之一。透過國立澎湖科技大學計畫辦理創新的地板滾球活動，藉由社區民眾的共同參與，實踐社會責任，促進鄰里關係與社區居民的身心健康，永續社區發展。

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