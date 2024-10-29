（影音）竹縣閱讀節暨喜閱節週六起跑 完成集章任務有機會獲得限量側背包

新竹縣今年的閱讀節和喜閱節以「無限閱讀充電站」為題，策畫70場次的大小活動，並從週六開始起跑。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2024新竹縣閱讀節暨喜閱節今天由副縣長陳見賢會同縣議員鄭美琴、蔡志環、吳旭智、林禹佑等共同宣布將在本週六、11月2日以「無限閱讀充電站」為題起跑，將一直持續到12月14日，期間將有70場次的動靜態相關活動，包含2場大型閱讀嘉年華活動，並推出限量側背包給完成集章任務的參加者。

副縣長陳見賢說，這70場活動內容包含：心靈主題書展、親子共讀、得獎好書講座、劇場演出、說故事、行動書車巡迴以及閱讀嘉年華。

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新竹縣副縣長陳見賢說，新竹縣民的圖書借閱率是全國第一。（記者黃美珠攝）

其中2場閱讀嘉年華都在縣府文化局文化廣場舉行，分別是11月9日的「閱讀好酷嘉年華」跟12月14日的「新竹縣閱讀節×喜閱節閱讀嘉年華」；造訪的愛書人從幼兒到樂齡，都將能找到適合自己的活動參加。

新竹縣今年的閱讀節和喜閱節週六起跑，今天縣府邀請相關單位一起打開道具書宣布要給愛書人「好看」。（記者黃美珠攝）

他說，新竹縣全縣公共圖書館藏書共111萬2300冊，其中童書30萬2000冊，約佔27%。縣內各級學校的藏書則有200萬冊，當中4成是童書。所以全縣總藏書量約311.2萬冊，若依照中央要求每個國民至少要有2冊的比例，全新竹縣以60萬人計算也遠遠達標。更何況最近縣府教育局又爭取到補助，將新添7萬8396冊的優質好書持續豐富各校圖書館。

陳見賢說，受惠於前述客觀狀況，新竹縣的圖書借閱率高居全國第一名，如果有人做各縣市每人平均每月的購書費調查，他相信新竹縣一定也是名列前茅。

為了讓小朋友對閱讀節感興趣，縣府今天的造勢宣傳會上，特別搶先上演兒童劇，緊抓小朋們的眼球，透過小朋友通往大朋友的心，大家一起來愛閱。（記者黃美珠攝）

而為了讓所有參與閱讀嘉年華活動的鄉親可以用不同的方式打開「身體」這本好書，中國醫藥大學新竹附設醫院也將在12月14日壓軸的嘉年華會上，出動該院的醫、護、藥劑、社工、癌篩團隊，設計機智闖關遊戲等，讓所有參與活動者能從中更清楚地認識自己的身體與健康的重要。

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