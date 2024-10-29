大地酒店2024線上旅展即日起全面開跑 住宿、泡湯、美食餐券最低48折起

大地酒店2024線上旅展即日起全面開跑，圖為館內最具盛名打卡勝地「光陰部落藏書閣」。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕全台規模最大的ITF台北國際旅展，將於11月1日在南港展覽館盛大登場，大地酒店提前自即日起，飯店官網與館內同步推出線上旅展，搶購住宿、泡湯、美食餐券只要48折起，今年亮點商品「一泊一食住宿券」並加碼買5張送1張，讓旅客輕鬆入住五星飯店，另外還有歷年來的人氣商品「大地湯氛券」，單張均價千元不到便可享受北投最高品質的溫泉、「大地湯饗套券」則是泡湯+美食的專屬商品，旅展售價為原價的62折、「晨意食足」早餐券買10送2等，ITF實體攤位更推出南港展場限定的加購商品，若有出遊計畫，不失為撿便宜的好機會。

「大地湯饗套券」可自由搭配溫泉+美食，圖為大地酒店獨立湯屋。（大地酒店提供）

大地酒店表示，今年推出的「一泊一食住宿券」線上旅展實際折扣高達48折，此券含雙人早餐，並提供極具質感的房內設施，包括頂級寶格麗BVLGARI沐浴備品、Dyson吹風機及小美犀語音智能助理，讓旅客享受高端住宿體驗，入住期間還可免費使用館內的雪景大眾風呂、露天泳池、水療SPA及健身房，並享受Welcome Drink的美好時光。

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大地酒店擁有獨特飄雪造景的大眾風呂，泡湯超有日式氛圍。（大地酒店提供）

把北投當後花園，想要享受當天來回的泡湯小旅行，「大地湯氛套券」一套7張推優惠價，而且加碼每購買1套加贈4～9月平日大眾風呂券1張。用1張湯氛券即可享受原價1,800元的雪景大眾風呂，2張則可使用原價3,500元的獨立湯屋2小時，或用3張兌換原價4,400元的SPA 60分鐘護理療程+芳療室內泡湯30分鐘，可於山林之間盡情放鬆身心。

喜歡「用餐+泡湯」完美搭配者，絕對不能錯過「大地湯饗套券」，一套4張優惠價，購買後再加贈4～9月平日大眾風呂券2張。使用1張湯饗券可享受喜歡廳或月兒彎彎1,580元的套餐及4小時的大眾風呂體驗，2張則可兌換喜歡廳或月兒彎彎雙人套餐及獨立湯屋90分鐘，可與摯愛或家人一起享受完美時光。

「晨意食足」早餐套券一套10張再送2張，不分平假日皆可使用。（大地酒店提供）



美食愛好者也有好選擇，「泉鄉美食家餐券」一套5張優惠價，可於大地酒店旗下3間餐廳使用，每間餐廳均大量使用在地食材並獲得環保餐廳認證，每一張美饌券都可折抵消費1,200元，實際優惠相當於83折。此外，深受好評的「晨意食足套券」每套10張優惠價，購買1套再加贈2張，不分平假日均可使用，最適合與親朋好友共享美味早餐，是享受早晨時光的最佳選擇。相關旅展優惠內容洽詢電話02-55518888，或詳詢大地酒店線上旅展官網。

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