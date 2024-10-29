尋找心中夢土 曾雍甯個展「樂觀園」11/2台南弎畫廊展出

曾雍甯個展「樂觀園」 於台南弎畫廊展出，展期11月2日至12月21日。（弎畫廊提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕藝術家曾雍甯將於弎畫廊舉行個展「樂觀園」，28件全新作品來自不同系列如《嶢嶢》、《松雲》、《斑彩》、《浮日光》、《脈脈》和《彩溢》等。此次展覽還展出花費將近5年時間，完成800號作品，令人嘆為觀止。

曾雍甯表示，這幾年常常聽到身邊的親友們在聊「正向心理學」。這個名詞剛開始聽到，覺得有些陌生；花了一點時間才了解，大致跟小時候長輩們說做人要「樂觀」，有那麼點的異曲同工之妙。

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藝術家曾雍甯舉行個展「樂觀園」，全新作品傳達心靈動力。（弎畫廊提供）

在曾雍甯心底，「樂觀園」曾經是一個屬於夢的時空。它已然消失在這個小鄉鎮的角落，卻又閃爍在某些人的記憶裡。它屬於沉浸在觀看之中的樂趣，也隱約帶著如幻似夢的奇想。

看著他的作品，會有一種飄飄然，很快樂的錯覺。他猜這或許來自於色彩的運用，也或者與畫面中幾何造型的配置有關，但這種情緒渲染的動力，或許也和他所嚮往的世界觀相似。

藝術家曾雍甯花費心神完成的800號鉅作。 （弎畫廊提）

曾雍甯《嶢嶢》系列中，有樹有山石有路徑迴旋的重量，已經和早期作品裡的漂浮感完全不同。下筆的每個瞬間，似乎都在期待不同空間佈局的轉角驚喜，甚至是無需隱藏的歡喜。或許這也是一種心思意念的投遞，如同「樂觀園」一般，它是藝術理念的演出，也是想像力迸發的投影。

曾雍甯表示，希望這次展覽的呈現，能陪伴觀眾找到屬於自己的「樂觀園」；無論它深植在信仰之中，倘佯在夢境深處，或躲藏在身邊的花園裡。我們都能一起歡欣找到，讓自己寧靜而達觀的心靈動力。

曾雍甯個展「樂觀園」，展期11月2日至12月21日。

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