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台中爵士音樂節吸151萬人次創20億產值？議員質疑：不科學

2024/11/01 14:03

台中爵士音樂節參與人數與產值創新高？「理工男」王立任（左2）逐一破解：不科學、太膨風。（記者蘇孟娟攝）台中爵士音樂節參與人數與產值創新高？「理工男」王立任（左2）逐一破解：不科學、太膨風。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爵士音樂節活動已在10月20日落幕，台中市政府宣佈，10天活動吸151.5萬人次參與，帶動約20億元經濟效益，連日來相關數據引發熱議，台中市議員王立任今發揮「理工男」實力，在議會逐一破解，質疑若數字為真，每平方公尺要擠3.6人，可能嗎？且已達有「推擠踩踏」危險等級，卻不見警示；甚至人數與人次不分，用人次計算消費產值，「數字根本沒意義」，相關數字不科學、太膨風；文化局長陳佳君一度語塞，最後說「謝謝議座指教」。

台中爵士音樂節落幕後，文化局指出，活動場地包括市民廣場、部分綠園道周邊，面積約4萬平方公尺，10日活動市民廣場累計參與人次約144萬人次，若加上線上直播觀賞3萬人次及各區5場巡演活動4.5萬人次，總參與數151.5萬人次參與；並依據參加民眾問券調查的結果每人平均消費包含飲食、住宿、購物等約1350元，以現場參與144萬人次估算達到約20億的經濟效益。

王立任說，爵士音樂節活動，有人站著也有人坐著參與，但文化局根據「雅各法」人潮密度乘以人潮面積推算參與數，用每平方公尺最多站4人的最高密度去算，10天144萬人次，等於每天14萬多人次參與，每平方公尺擠到3.6人，根本已到可能發生踩踏危險的密度，現場也不見文化局警示，若真有這麼多人，也讓現場民眾處於不安全的場合之中。

王立任說，號稱20億的產值，竟是用平均消費1350元乘以參與「人次」，未排除人次可能是重複人數的變數下算出來。

王立任說，假若不是文化局今年提供的數字太誇張，大家根本不會產生懷疑，甚至認真去算，一算之下才赫然發現處處膨風。

陳佳君解釋人流是加計活動周邊人流，讓王立任驚奇問，難道人次計算也是「走過路過不要錯過」，更何況坐著參與佔用的空間跟站立空間不同，文化局全用站立方式計算，數字大膨風；甚至人次、人數不分，用人次算產值根本沒有意義，文化局公佈出來的數字根本不務實、不科學。

王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達等議員呼籲與其一味膨風、追求浮誇數字，不如每年檢討精進，提升活動內容與品質才更重要。

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