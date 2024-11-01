雲南打歌文化 民代爭取列入國家無形文化資產、重要傳統表演藝術

市議員楊朝偉身著雲南傳統服裝，希望市府爭取雲南打歌列入重要傳統表演藝術，市長張善政則樂觀其成。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園鄭榮興老師的「客家八音」、原住民耆老林明福「泰雅史詩吟唱」、客家山歌歌后賴碧霞「客家山歌」，都是文化部登錄重要傳統表演藝術；市議員楊朝偉今質詢時認為，桃園市政府多年來對於雲南文化活動推動不餘遺力，建議爭取雲南打歌文化列為文化部國家級無形文化資產及重要傳統表演藝術，文化局長邱正生表示，雲南打歌已於去年完成普查，正向中央爭取。

邱正生說，無論是文化資產、重要傳統表演藝術都必須申請市級，通過後才能向文化部申請，目前輔導「桃園市雲南民俗打歌促進協會」提出申請；市長張善政則說，每次參加相關活動，都感同身受非常喜歡，只要合乎認定標準，市府都會支持。

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楊朝偉特地穿上雲南少數民族傳統服飾，同時播放一段打歌協會成員們在平鎮區雲南文化公園練習影片；他也提到，打歌協會一百多位成員為推動打歌文化相當辛苦，曾到台北市各捷運站、台北火車站、桃園機場等各地區快閃，宣傳米干節兼推廣雲南打歌文化，2017年國慶更受邀參加過總統府前的雙十國慶民間遊行活動表演，他是議會唯一的雲南籍議員，當然要為地方發聲。

楊朝偉說，雲南打歌具備有音樂、舞蹈、歌謠等特色，提報由文化部登錄為重要傳統表演藝術機會非常大，希望一起努力爭取，將雲南打歌文化獲得保留與傳承，也請文化局依據文資保存法將雲南打歌文化列為無形文化資產，並依法提供文化保護的行政協助與經費支持。

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