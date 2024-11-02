雲嘉嘉營視覺藝術連線 4縣市展出

2024雲嘉嘉營視覺藝術連線，雲林展區今天開幕，圖為丁仁桐等人以海廢物共同創作〈夢想高飛〉。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕由雲林縣、嘉義縣市及台南市聯合舉辦的「雲嘉嘉營視覺藝術連線」今（2）日起在4縣市展出，4地藝術創作者跨出熟悉的環境相互交流凝聚能量，結合地方特色打造當代藝術，每件作品都給人不同驚艷及啟發。

藝術家倪祥創作〈吃飯、睡覺、洗澡、等等丟〉作品。（記者黃淑莉攝）

雲林展區今年擴大為3處展場，縣府文觀處展覽館、台西海口庄藝廊、古坑創樂子生活學苑，今天開幕在文觀處展覽辦理，走進展場給人像到大都會的當代藝術展館，布展的方式給人耳目一新感。

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文觀處長陳璧君指出，雲林展區策展人邱俊達與台西藝術協會理事長丁仁桐、日籍藝術家杉原信幸等12組國內外藝術家、古坑創樂子負責人王毓琦及許多在地青年夥伴攜手合作。

陳璧君說，創作作品延續去年「浪居帶」主題，推出「未來方舟」計畫，從環境生態關懷出發，以連結、共生作為主要策展概念，創作媒材有許多是廢棄物再利用，像1樓展場入口處〈夢想高飛〉，創作者丁仁桐、吳烔韋、吳宗保、詹秋得等人，因人類造成海洋垃圾危害環境、生態，也威脅到人類的健康，作品9成材料是海漂廢棄物，浮球、繩索、木材等，透過作品讓人省思愛護地球，減少垃圾量。

古坑創樂子生活學苑學員共同創作的作品〈佐渡所見〉。（記者黃淑莉攝）

2樓藝術家倪祥的創作〈吃飯、睡覺、洗澡、等等丟〉，呈現陪病即是戰鬥，中間擺放象徵床、餐桌、淋浴間的創作，被一袋袋黑色垃圾袋包圍，地上還擺滿肥皂。

縣府文觀處指出，4縣市合作視覺藝術連線今年邁入第5年，採異地聯展方式呈現，內容結合美學、藝術、創意與教育，展現各城市豐富內涵，期盼透過各領域的藝術創意，激盪出創新的火花，為生活注入嶄新的創意與活力。

藝術創作家林正偉的創作作品〈模型建構〉。（記者黃淑莉攝）

各縣市展期，雲林11月2至24日，嘉義縣在梅嶺美術館、10月31至11月23日，嘉義市在文化局文化藝廊、11月2至24日，台南市在新營文化中心、11月1至17日。

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