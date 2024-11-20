拍林園區汕尾漁港兩年 高雄攝影藝術家吳初心展出驚艷美景

吳初心從汕尾漁港拍攝南北大武山晨曦。（吳初心提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄攝影藝術家吳初心，兩年來風雨無阻在林園區汕尾漁港方圓100公尺範圍內，拍攝南北大武山晨曦夕照，下雨天拍下了東港華僑市場透出來的琉璃光美照，應高市圖林園分館邀請舉辦「汕尾晨光」吳初心攝影個展，讓大家認識傳統漁港之美。

林園圖書館主任陳映竹表示，展出以汕尾自然美景為主題的攝影作品共28件，希望透過吳初心對汕尾的獨特視角，認識林園的美好，展期自即日起至12月15日止。

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吳初心舉辦「汕尾晨光」個展。（吳初心提供）

吳初心本名吳瑞宗，是一位影像明信片創作的藝術家，作品包括「我的心遺留在墾丁」攝影書、「2012墾丁月曆」、「2018大林蒲月曆」、「2020大林蒲月曆」及近千款關於台灣的攝影明信片。

他說，因為喜歡明信片，所以將在台灣拍攝的影像作品製作成張張的明信片，並透過每一張明信片，將故事與情感傳遞到世界的各個角落。

吳初心兩年來在方圓一百公尺內拍攝晨曦。（吳初心提供）

吳初心雖然住在小港區大林蒲，卻未曾踏上林園汕尾的土地，他於2021年在攝影同好、鳳興里里長洪富賢介紹下來到此地，看到南北大武山彷彿近在眼前，心想這裡晨曦一定很美，隔天清晨就摸黑印證，被看到的景象震撼不已。

北大武山晨曦。（吳初心提供）東港華僑市場雨天透出琉璃光。（吳初心提供）

他兩年來共造訪近200次，每次都在汕尾漁港燈塔方圓100公尺內拍攝，除了晨曦夕照，東港華僑市場燈光在下雨天透出的琉璃光，也是他捕捉的焦點，前後共拍了約6千張照片。他說，會持續搜尋拍攝景點，將台灣之美傳到各處。

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