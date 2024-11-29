「《臺北州檔案》與區域研究」國際研討會 強化區域發展競爭力

「《臺北州檔案》與區域研究國際學術研討會」邀請台、美、韓、日等國學者共同參與。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕雙北生活圈密不可分，為強化區域發展的競爭力，適逢台北建城140週年，新北市立圖書館與國立台北大學海山學研究中心以「《臺北州檔案》與區域研究」為主題，於今、明兩日舉辦學術研討會，希望透過學界的計畫研究成果分享與跨域的對談討論，推展海山地區重要史料《臺北州檔案》珍貴價值。

由新北市圖與台北大學海山學研究中心共同舉辦的「《臺北州檔案》與區域研究國際學術研討會」邀請台、美、韓、日等國學者，針對「鶯歌庄的地方治理」、「區域與環境」、「區域與產業」、「區域與學理建構」、「區域與人口移動」、「區域變遷與敘事」、「濟州的共有財與在地社群」、以及「濟州的共有財與敘事力」等八個議題，進行深入的學術對談，長年關注濟州區域研究的韓國國立濟州大學共同資源與可持續的社會研究中心，也率隊來台交流。

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新北市文化局長張䕒育表示，新北市立圖書館典藏的《臺北州檔案》是全國目前保存最完整的日治時期地方街庄單位的行政檔案，街庄檔案是研究國家與地方社會互動極為重要的史料。

臺北州檔案除了免費提供學術研究使用，更連續6年與台北大學海山學研究中心合作，建構交流平台，深化新北學的研究能量，北台都會區域跨縣市合作已20多年，希望透過此次研討會海納各方學者專家意見，延續「大台北生活圈」概念，建立台灣及東亞地區城市永續發展。

張䕒育表示，新北市圖「臺北州檔案」數位檔案免費提供閱覽服務，歡迎有需要的民眾多加利用，「臺北州檔案」相關資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

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