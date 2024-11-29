自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南市逾期圖書快還 12/25前「迷圖知返」可消點 明年起追償

2024/11/29 14:52

南市圖於12月1日至25日推出「迷圖知返」活動，只要將逾期的書歸還南市圖，就可消除違規點數，否則明年起開始追償。（南市圖提供）南市圖於12月1日至25日推出「迷圖知返」活動，只要將逾期的書歸還南市圖，就可消除違規點數，否則明年起開始追償。（南市圖提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕民眾向台南市立圖書館借書如果逾期歸還，會被記違規點數，累積滿60點將停止借閱權利。為了鼓勵民眾讓逾期館藏回到圖書館，南市圖首度推出「迷圖知返」活動，只要在12月1日至25日歸還，即可消除違規點數，恢復借閱權利，明年起將針對逾期未還的書籍實施追償。

南市目前逾期1年未歸還的圖書超過2萬冊，其中有3本已借了超過30年。南市圖表示，依現行規定，民眾若借書超過期限仍未歸還，每逾期1天記1點，累計60點，將根據逾期天數換算為停權天數，逾期停權上限為60天，或是以累計逾期天數折算逾期處理費，逾期1天折算1元，最高上限為60元。

南市圖館長楊馥菱表示，為了讓圖書資源能更有效流通，明年起，除了催書機制外，針對這些逾期未歸還的書籍，也將實施追償，呼籲民眾把握機會，在新法上路之前，趕快讓流浪在外的圖書歸還。

楊馥菱指出，圖書館除了在圖書到期前7天，透過圖書館APP及電子郵件e-mail，提醒民眾準時歸還圖書，對於逾期未還的圖書，也會透過簡訊、email、APP等多種管道催還，鼓勵讀者當個「有借有還、再借不難」的好公民，期待藉由「迷圖知返-逾期點數歸零」活動，讓長期未歸還的圖書得以重新回到圖書館，提升圖書資源流通性。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應