南市逾期圖書快還 12/25前「迷圖知返」可消點 明年起追償

南市圖於12月1日至25日推出「迷圖知返」活動，只要將逾期的書歸還南市圖，就可消除違規點數，否則明年起開始追償。（南市圖提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕民眾向台南市立圖書館借書如果逾期歸還，會被記違規點數，累積滿60點將停止借閱權利。為了鼓勵民眾讓逾期館藏回到圖書館，南市圖首度推出「迷圖知返」活動，只要在12月1日至25日歸還，即可消除違規點數，恢復借閱權利，明年起將針對逾期未還的書籍實施追償。

南市目前逾期1年未歸還的圖書超過2萬冊，其中有3本已借了超過30年。南市圖表示，依現行規定，民眾若借書超過期限仍未歸還，每逾期1天記1點，累計60點，將根據逾期天數換算為停權天數，逾期停權上限為60天，或是以累計逾期天數折算逾期處理費，逾期1天折算1元，最高上限為60元。

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南市圖館長楊馥菱表示，為了讓圖書資源能更有效流通，明年起，除了催書機制外，針對這些逾期未歸還的書籍，也將實施追償，呼籲民眾把握機會，在新法上路之前，趕快讓流浪在外的圖書歸還。

楊馥菱指出，圖書館除了在圖書到期前7天，透過圖書館APP及電子郵件e-mail，提醒民眾準時歸還圖書，對於逾期未還的圖書，也會透過簡訊、email、APP等多種管道催還，鼓勵讀者當個「有借有還、再借不難」的好公民，期待藉由「迷圖知返-逾期點數歸零」活動，讓長期未歸還的圖書得以重新回到圖書館，提升圖書資源流通性。

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