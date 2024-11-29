竹市推動身障者平權共好 王富美陶藝「殘缺之美」盼與社會共融

新竹市推動身心障礙者城市平權共好，代理市長邱臣遠也與身障者一起共玩冰壺運動體驗。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府響應國際身障日及落實身心障礙者權利公約平等參與精神，今日舉行「城市平權、藝起共好」成果展，有各種動靜態展，除多元輔具、地板滾球、冰壺等無障礙運動器材等，也有共融式創作體驗，仁愛基金會附設晨曦發展中心家長會長王富美透過共融創作呈現的陶藝「殘缺之美」象徵身障者即使有殘缺，仍可發揮不同的功能，讓社會達到共融和諧。

新竹市推動身心障礙者城市平權共好，其中身障者家長王富美也以陶藝「殘缺之美」，除可讓家長紓壓，透過不完美的作品，也象徵助身障者可善用自身功能，發揮共融和諧精神。（記者洪美秀攝）

市府表示，身心障礙6大平權是聚焦醫療、教育、交通、資訊、文化、運動等面向，包括教育處增聘特教教師、更新教育輔具，提供無障礙學習環境，並落實運動場館無障礙，打造專屬身心障礙者使用的網球場等設施；交通平權則是低地板公車數量擴增到31輛，衛生局則協調各診所提供無障礙友善服務。

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新竹市推動身心障礙者城市平權共好，其中身障者家長王富美也以陶藝作品，強調陶作可讓家長紓壓，是很棒的共融創作體驗。（記者洪美秀攝）

文化局則製作玻工館易讀手冊、舉辦「完美不完美」身心障礙者影展及共融舞蹈工作坊；民政處協助宗教場地改善無障礙環境；資訊平權面向，市府協調公部門網頁及APP導入無障礙標章認證，截至今年11月，通過認證的網站數量已增至83個，佔比達86%。

新竹市推動身心障礙者城市平權共好，代理市長邱臣遠也與身障者一起共玩冰壺運動體驗。（記者洪美秀攝）

此外，市府今年再提出生育平權及就業平權，擴大「好運專車」、零障礙服務平台、育兒輔具等措施，照顧身心障礙者的需求；勞青處在就業平權方面，經由身心障礙者職業重建、職業輔導評量與就業服務等措施，推動身心障礙者多元融合的友善職場。並規畫展出專題展，共同打造友善、包容的平權環境。

新竹市推動身心障礙者城市平權共好，現場也展示身障者與家長共融的創作成果。（記者洪美秀攝）

今年成果展有10家身心障礙服務團體或單位，展出超過40件藝術創作，包含畫作、乾燥花、陶藝作品、布品藝術等，並有身心障礙者家長共同創作的作品，其中王富美也透過陶藝作品紓壓及共融創作，讓她有空間，可以走得更遠，成果展到12月5日。

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